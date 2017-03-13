به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح دوشنبه در نشست هم اندیشی توسعه روستایی بخش ریز شهرستان جم گفت: در نشستها رویهای را در پیش گرفتهایم و تشویق دانشآموزان برتر را برای ترویج فرهنگ حمایت از نیروی انسانی در دستور کار قرار دادیم.
وی افزود: در بحث ۱۲ درصد دهیاریها هم تاکیدم بیشتر بر فرهنگسازی هزینه برای آموزش بود. این ۱۲ درصد به بخشها برگشت دادیم تا به صلاحدید هر بخش در حوزه آموزشی هزینه شود. قطعا تشویق دانش آموزان از آسفالت کوچه و معابر بهتر است. توسعه روستایی را با همراهی شوراها و دهیاران به پیش بردیم.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: بحث گازرسانی روستایی به ۱۰۰ درصد در بخش ریز میرسیم و در بحث آب در سال آتی به شرایط نرمالی خواهیم رسید، حمایت از دهیاریها همواره در دستور کار بوده است.
وی همچنین گفت: در بحث بوستان امید، اعتباراتی برای تکمیل بوستانها به بنیاد مسکن پرداخت شد و در بحث تلفن پیگیریم اما توقع ما از مخابرات بیشتر است اما به علت خصوصی سازی، در کشور با مشکل مواجهیم.
سالاری تاکید کرد: جم در دسترسی به تلفن با مشکل بیشتری مواجه است و مردم هم علاقهای به تلفن جیاسام ندارند و انتظار دارند تلفنهای با کیفیت داشته باشند.
وی ادامه داد: دهیاران فعالیتهای ورزشی در زمینهای فوتبال را ترویج کنند و درب این اماکن بر روی مردم بسته نشود.
استاندار بوشهر گفت: دهیاران در کنار مدیران مدارس مسئول مدارس هستند و تاکید داریم به تقویت بنیه علمی دانش آموزان کمک کنید. در زیرساخت ها قطعا خود دولت کمک می کند اما در بحث نرمافزاری مدارس که هزینه زیادی هم نمیخواهد دهیاران کمک کنند. از دهیاران جم و ریز در کمک به عبور از بحران سیل و بارندگی اخیر تشکر میکنم.
سالاری اضافه کرد: در بحث آبخیزداری اقدامات بزرگی در جم انجام شده است و پیگیری میکنیم که با توسعه این طرحها، روان آب ها بیشتر کنترل شوند و نگرانی از سیل در بخش ریز کم شود.
وی گفت: در حوزههای گردشگری که امکان اشتغالزایی هست دولت کمک میکند و اگر متقاعد شویم که بخش خصوصی از این مکانها مثل جنگل ریز بدون از بین بردن بافت با سازههای سازگار با طبیعت اشتغالزایی میکند حمایت خواهیم کرد.
استاندار بوشهر اظهار داشت: در بحث راه ریز - سرچشمه معتقدم ۱۱ کیلومتر اول با تشویق پیمانکار تکمیل و آسفالت شود و در سال آینده کمک بهتری خواهیم کرد.
وی افزود: راه جم به ریز ، شرکت فجر اقدامی را شروع کرده است اما متاسفانه با معارضین مواجه شده است. نباید همه چیز را به دولت محول کرد و اگر قرار باشد هزینه به معارضین پرداخت شود دیگر اعتباری برای اجرای پروژه نخواهد ماند و خواهشم این است مردم در حوزه توسعه راهها کمک کنند.
استاندار بوشهر تصریح کرد: راه ریز به دژگاه متوقف شده اما منابع استانی پاسخگو نیست و لازم است از منابع ملی استفاده شود ما هم تلاش می کنیم.
وی هدف اصلی از جلسات بخشها و شهرها را توسعه اشتغال دانست و گفت: نماینده دهیاران به عنوان واسط طرحهای اشتغال هستند که امیدوارم این موضوع نیز دهیاران با جدیت دنبال کنند.
سالاری بیان داشت: دهیاران مامور شناسایی فرصتهای تولیدی و اشتغال روستاها و ارائه راهکارها هستند تا بتوان به صورت اصولی از تسهیلات تک رقمی استفاده کرد.
استاندار بوشهر گفت: از مشاور برای حوزه کارآفرینی روستایی در استان استفاده میکنیم تا در این راستا به دهیاران کمک کنند.
وی افزود: در حال تدوین طرحی هستیم که روند کارآفرینی از وحدت رویه برخوردار باشد و علاقمندان به حوزه اشتغال بین ادارات پاسکاری نشوند.
سالاری در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد: دولت طرح جامعی در بحث اشتغال دهیاران دارد و قرار است به صورت لایحه به مجلس تحویل شود تا وضعیت دهیاران ارتقا یابد.
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