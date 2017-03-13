سرهنگ جابر پاپری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هر ساله در نزدیک ایام عید فعالیت‌ها و نظارت‌ها توسط پلیس راه برای پیشگیری از هرگونه حوادث جاده‌ای تشدید می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال نیز برنامه‌های ویژه‌ای در این راستا داریم، بیان کرد: طرح ویژه نوروزی ما از تاریخ ۲۵ اسفند سال جاری آغاز و تا ۱۴ فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه استان بوشهر با بیان اینکه با اتوبوس‌های شهری که کار حمل و نقل مسافران را در جاده‌ها دارند، برخورد می شود، بیان کرد: تردد آنها در داخل استان بلا مانع است اما بیرون از استان به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست.

پاپری گفت: باید در راستای ارائه خدمات مناسب به مسافرین در جاده‌ها استقرار همزمان راهداری، هلال احمر، اورژانس و پلیس راه را داشته باشیم.

وی گفت: یکی از مسائل دیگری که امسال با آن برخورد خواهیم کرد: خودرو های راهیان نور پلاک دولتی است.

فرمانده پلیس راه استان بوشهر بیان کرد: باید از ابتدای اجرای طرح های نوروزی تمامی عملیات راه‌سازی در جاده‌ها متوقف شوند.

پاپری عنوان کرد: همچنین برای تسهیل مسافران اکیپ‌های بیمه‌ای نیز حتی در روزهای تعطیل نوروز باید در دفتر حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: توجه به تامین سوخت برای مسافرین در جاده مانده، ماشین حمل جسد و گشت نامحسوس در محورهای خطرساز استان باید پیش‌بینی شود.