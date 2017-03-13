محمدرضا رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت آشنایی جوانان با آموزش‌های پیش از ازدواج و شاخص‌های صحیح انتخاب همسر افزود: به همین منظور کار آموزش ۲۵۰۰ مدرس آموزش‌های پیش از ازدواج روزهای پایانی خود را می گذراند و امیدواریم ارائه آموزش‌ها به جوانان در آستانه ازدواج، از فروردین‌ماه ۹۶ آغاز شود.

وی ادامه داد: در این راستا قرار است ۷۵۰ هزار جوان در آستانه ازدواج با اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها و دیگر ابزارهای اطلاع‌رسانی برای شرکت در این دوره‌ها جذب شوند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: این آموزش‌ها در دوره‌های ۶ ساعته ارائه می شود و جوانان با شرکت در این کلاس‌ها مدرک حضور در دوره‌ها را دریافت می کنند.

رستمی خاطرنشان کرد: به منظور تسهیل ارائه آموزش‌های پیش از ازدواج به جوانان، اپلیکیشن ویژه این آموزش‌ها طراحی شده و فروردین‌ماه ۹۶ برای نصب روی گوشی‌های موبایل در اختیار جوانان قرار می گیرد.

وی ادامه داد: تلاش ما این است که این آموزش آنلاین از طریق ایناپلیکیشن با کمترین هزینه و با حدود قیمتی ۱۰ هزار تومان در اختیار جوانان قرار گیرد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: دوره‌های آنلاین آموزش‌های پیش از ازدواج همانند دوره‌های معمولی ۱۶ ساعت است و دسترسی به این اطلاعات را برای جوانان تسهیل می بخشد.