محمدرضا رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ضرورت آشنایی جوانان با آموزشهای پیش از ازدواج و شاخصهای صحیح انتخاب همسر افزود: به همین منظور کار آموزش ۲۵۰۰ مدرس آموزشهای پیش از ازدواج روزهای پایانی خود را می گذراند و امیدواریم ارائه آموزشها به جوانان در آستانه ازدواج، از فروردینماه ۹۶ آغاز شود.
وی ادامه داد: در این راستا قرار است ۷۵۰ هزار جوان در آستانه ازدواج با اطلاعرسانی از طریق رسانهها و دیگر ابزارهای اطلاعرسانی برای شرکت در این دورهها جذب شوند.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: این آموزشها در دورههای ۶ ساعته ارائه می شود و جوانان با شرکت در این کلاسها مدرک حضور در دورهها را دریافت می کنند.
رستمی خاطرنشان کرد: به منظور تسهیل ارائه آموزشهای پیش از ازدواج به جوانان، اپلیکیشن ویژه این آموزشها طراحی شده و فروردینماه ۹۶ برای نصب روی گوشیهای موبایل در اختیار جوانان قرار می گیرد.
وی ادامه داد: تلاش ما این است که این آموزش آنلاین از طریق ایناپلیکیشن با کمترین هزینه و با حدود قیمتی ۱۰ هزار تومان در اختیار جوانان قرار گیرد.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: دورههای آنلاین آموزشهای پیش از ازدواج همانند دورههای معمولی ۱۶ ساعت است و دسترسی به این اطلاعات را برای جوانان تسهیل می بخشد.
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