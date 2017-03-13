محدودیت های ترافیکی راه های کرمانشاه در ایام نوروز اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فضل الله شیری امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران محدودیت های ترافیکی محورهای مواصلاتی کرمانشاه در ایام نوروز۹۶ را اعلام کرد.

وی افزود: با توجه به حجم فزاینده سفر در تعطیلات نوروز ۹۶ و به منظور افزایش ظرفیت تردد در محورهای مواصلاتی و ارتقای ضریب ایمنی آمد و شد در جاده های استان، از مورخ ۲۵ اسفند ۹۵ الی مورخ ۱۴ فروردین ۹۶ محدویت ها و ممنوعیت های ترافیکی نوروز اعمال می شود.

شیری ادامه داد: طی این محدودیت ها عبور و مرور انواع موتورسیکلت در ایام اجرای طرح نوروزی ۹۶ در بزرگراه های استان ممنوع است.

محدودیت های حمل و نقل و محمولات ترافیکی

وی افزود: در تمامی محورهای برون شهری که در ایام فوق ممنوعیت و محدودیت ترافیکی برای انواع تریلی و کامیون اعمال می شود، عبور و مرور انواع کامیون و تانکر مواد سوختی و فاسد شدنی یا دارای مجوز از پلیس راهور ناجا از این امر مستثنی هستند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه تصریح کرد: تردد انواع تریلی ،کامیون و کامیونت در مورخ ۱۳ فروردین ۹۶ در کلیه محورهای برون شهری استان ممنوع است.

وی ادامه داد: تردد انواع تریلی و کامیون از ساعت ۸ صبح الی ساعت ۲۴ تاریخ های ۲۶ و ۲۷ و ۲۹ اسفند ۹۵ و همچنین تاریخ های ۱۲ و ۱۴ فروردین ۹۶ در محور اسلام آباد- پلدختر و بالعکس ممنوع است.

شیری اشاره ای نیز به محدودیت حمل و نقل محمولات ترافیکی داشت و گفت: حمل و نقل محمولات ترافیکی که از قبل پروانه عبور اخذ کرده اند در تمامی راههای اصلی برون شهری از ساعت ۱۴ مورخ ۲۵ اسفند ۹۵ تا ساعت ۷ مورخ ۶ فروردین ۹۶ و همچنین از ساعت ۷ مورخ ۱۰ فروردین ۹۶ تا ساعت ۶ صبح مورخ ۱۵ فروردین ۹۶ ممنوع است، همچنین برای تاریخ های ۶ و ۷ و ۸ و ۹ فروردین ۹۶ صرفآً برای محمولات ترافیکی اضطراری دارای ضرورت ملی حسب تشخصی مراجع صادرکننده، مجوز عبور محموله صادر می شود.

محدودیت های خودروهای ترانزیتی

وی در خصوص محدودیت خودروهای ترانزیتی نیز گفت: ورود و تردد کلیه خودروهای ترانزیت مواد سوختی در داخل کشور و استان از ساعت ۷ صبح روز پنجشنبه مورخ ۲۶ اسفند ۹۵ تا ساعت ۷ صبح روز یکشنبه مورخ۶ فروردین ۹۶ و همچنین از ساعت ۷ مورخ ۱۱ فروردین ۹۶ الی ساعت:۰۰ مورخ ۱۴ فروردین ۹۶ ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه افزود: همچنین خودروهای مذکور در سایر ایام محدوده زمانی نوروز سال ۹۶ صرفاً در ساعات روز مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل های ایمن بین راهی خواهند بود.

وی از اعمال محدودیت های پیش بینی نشده نیز در طی این ایام خبر داد و گفت: در صورت نیاز به اعمال محدودیت های پیش بینی نشده در محورهای تحت پوشش استان به منظور کنترل و تنظیم عبور مرور وسایل نقلیه رئیس پلیس راه استان به صورت مقطعی به اطلاع رسانی لازم تصمیمات مقتضی اتخاذ می کند.