به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان که در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک شرکت کرده بود، در پایان این مجمع اظهار داشت: با توجه به مجموعه اتفاقات و تلاشی که در دولت انجام شده است، سعی بر این بود تا نیازهای ورزش تا حد ممکن تأمین شود؛ تلاشمان طی این سال بر این بود تا برای حضور در مسابقات و به ویژه المپیک و پارالمپیک نتایج خوبی کسب شود.

وی در ادامه یادآور شد: البته در المپیک می‌توانستیم نتایج بهتری کسب کنیم اما گرفتار برخی ناداوری‌ها شدیم.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه فدراسیون‌ها در طول سال جاری شرایط متفاوتی را تجربه کردند، افزود: طی این سال برخی به اهداف خود رسیدند و برخی هم در این زمینه ناکام بودند؛ در مجموع با توجه به فضای همدلی که میان مسئولان وجود دارد، سال آینده سال خوبی برای ورزش کشورمان خواهد بود؛ امیدواریم طی سال جدید بتوانیم منابع جدید مالی هم به ورزش اختصاص دهیم و با همین پارامتر، حرکت را ادامه دهیم.

سلطانی‌فر با تأکید بر اینکه انتخابات کمیته ملی المپیک باید طبق قوانین کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) برگزار شود، خاطرنشان کرد: امیدوارم شرایط فعلی که در کمیته حاکم است، تا زمان انتخابات استمرار داشته باشد. طبق قانون، دی ماه سال آینده زمان پایان دوره کاری مدیران فعلی کمیته ملی المپیک است و باید انتخابات در آن زمان برگزار شود؛ اما تلاشمان این است که آذرماه انتخابات را برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد بودجه وزارت ورزش و جوانان تخصیص داده شده است، گفت: از این بین، ۸۰ ردصد بودجه را به فدراسیون‌ها اختصاص دادیم و مابقی صرف هزینه‌های جاری شده است؛ برخی از فدراسیون‌ها بیشتر و برخی هم کمتر دریافتی داشتند، امیدواریم طی روزهای سال دریافتی داشته باشیم تا این موضوع را تعدیل کنیم.