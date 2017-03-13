رقابت سه فیلم انیمیشن ایرانی در جشنواره بیلبائو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، نخستین دوره جشنواره بین‌المللی انیمیشن «بیلبائو» طی روزهای ۲۶ تا ۲۹ اسفند ۹۵ در کشور اسپانیا برگزار می‌شود و فیلم‌های انیمیشن «صفحه خالی» به کارگردانی سیاوش خدایی، «سوزنبان» ساخته مهدی خرمیان و «درخت پرتقالی» به کارگردانی امیرهوشنگ معین در بخش مسابقه این جشنواره به نمایش درمی‌آیند.

در بخش رقابتی نخستین دوره جشنواره انیمیشن بیلبائو، فیلم‌هایی از کشورهای ایران، فرانسه، اسپانیا، روسیه، آلمان، کرواسی، دانمارک، سوییس، هلند، جمهوری چک، چین، هند و... شرکت دارند.

در خلاصه داستان انیمیشن «صفحه خالی» آمده است: «نویسنده‌ای با خرید ماشین تایپ قصد نوشتن دارد اما از آنجایی که نمی‌تواند مطلبی بنویسد، دو شخصیت خلق می‌کند که برای نوشتن از آنها کمک بگیرد؛ اما این شخصیت‌ها هم اجازه نوشتن به او نمی‌دهند.»

«سوزنبان» به کارگردانی مهدی خرمیان هم درباره‌ی سوزنبان پیری است که سال‌ها به انتظار زنی در یک ایستگاه نشسته است تا اینکه متوجه می‌شود این زن در تخیل اوست. این انیمیشن هشت دقیقه‌ای در ژانر ملودرام جای می‌گیرد.

موضوع انیمیشن «درخت پرتقالی» که با تکنیک نقاشی دیجیتال ساخته شده نیز درباره‌ی دختر بچه‌ای است که درون پرتقال زندگی کرده و برای احیای درخت، به شهری بالای ابرها سفر می‌کند. این انیمیشن هفت دقیقه‌ای سیال و سورئال است و فضایی شاعرانه دارد.