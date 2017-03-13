به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مجمع عمومی کمیته ملی المپیک شاهرخ شهنازی در واکنش به انتقاد نمایندگان رسانه‌ها در مورد جلوگیری از ورود آنها به محل برگزاری مجمع، گفت: مجمع امروز یک مجمع عادی بود و موضوع پنهانی نداشت که بخواهیم به خاطر آن از ورود خبرنگاران جلوگیری کنیم؛ شرایط مجمع کاملاً معمولی بود.

وی در مورد اینکه آیا در مجمع امروز صحبتی در رابطه با انتخابات سال آتی کمیته ملی المپیک هم مطرح شد؟ خاطرنشان کرد: اصلاً در رابطه با این موضوع صحبتی نشد چون اصلاً در دستور کار جلسه نبود.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در رابطه با پیگیری اساسنامه این کمیته خاطرنشان کرد: اصلاح اساسنامه در یک فضای تعاملی میان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش در حال پیگیری است، این اصلاح در هیأت اجرایی دو روز پیش نهایی شد، حضور دو معاون ورزش در جلسات بررسی اساسنامه به خاطر این بود که بعدها هیچ ابهامی وجود نداشته باشد و بتوانیم بدون کمترین مشکل، آن را نهایی و تائید کنیم.

دبیرکل کمیته ملی المپیک تأکید کرد که قطعاً تا پیش از انتخابات سال آینده این کمیته، بحث اساسنامه تمام شده و آن را نهایی خواهیم کرد.

شهنازی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: برخی از مسئولان فدراسیون‌ها در مورد چگونگی تخصیص بودجه اعتراضاتی داشتند و پیشنهاداتی را هم مطرح کردند، دلیل این اعتراضات این بود که روند کار را نمی‌دانستند و اینکه تقسیم بودجه از طرف کمیته بر اساس درجه‌بندی فدراسیون‌ها انجام می‌شود؛ این موضوع را برای آنها شرح دادیم تا ابهامی برایشان باقی نماند، ضمن اینکه در رابطه با تخصیص بودجه قرار بر این شد کمیته و وزارت هماهنگ با یکدیگر عمل کنند.

وی با بیان اینکه در مجمع امروز برنامه‌های سال آینده کمیته ملی المپیک توسط اعضای مجمع تائید و تصویب شد، خاطرنشان کرد: شکل جدید اصلاح اساسنامه از زمان حضور سلطانی‌فر در وزارت ورزش آغاز شد، از همان زمان فعالیت‌هایمان را برای اصلاح و تائید نهایی انجام دادیم؛ تا به امروز در یک فضای تعاملی حرکت کرده‌ایم.