پرسپولیس در گروه سختی قرار دارد/ الریان به خوبی سازماندهی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، برانکوایوانکوویچ در نشست خبری پیش از دیدار تیمش برابر الریان قطر در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا که بعدازظهر امروز در دوحه قطر برگزار شد با اشاره به حساسیت های این دیدار گفت: ما در این مسابقات به عنوان نماینده ایران شرکت کردیم. در گروهمان الهلال به عنوان بهترین تیم عربستان حضور دارد و الریان هم که سال گذشته به صورت قاطعانه قهرمان لیگ این کشور شد و همینطور الوحده یکی از بهترین تیم های امارات است.

وی افزود: فردا بازی بسیار سختی در انتظار ماست. تیمی که به خوبی سازماندهی و جمع آوری شده است.

ادامه دارد...