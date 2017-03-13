کتاب نقد و بررسی انجمن حجتیه تجدید چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «نقد و بررسی انجمن حجتیه» اثر آرش رجبی در گروه بینش و اندیشه مرکز پژوهشهای جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه به چاپ دوم خود رسید.
انجمن خیریه حجتیه مهدویه، از جریانهای فکری، سیاسی و از خرده فرهنگهای روزگار ماست که در پهنای نیم قرن گذشته تاریخ این مرز و بوم، همواره در هالهای از ابهام فرو ماندهاست. برخی با نگاه غرض آلود، از انجمن حربهای برای راندن رقیبان و پوشاندن فعالیتهای خود ساختهاند. برخی دیگر با نگاهی به غایت خوش بینانه، انجمن را متدین ناب و طرفدار انقلاب دانسته و از کژ رفتاریهای آن چشم پوشیدهاند. این پژوهش سعی دارد با نگاهی واقع گرایانه و منصفانه به واکاوی اندیشهها و نقد عملکرد انجمن حجتیه بپردازد.
چاپ دوم کتاب «نقد و بررسی انجمن حجتیه» از هفت فصل مختلف، به شرح زیر تشکیل شده است.
فصل اول: شخصیتشناسی رهبر معنوی و فکری انجمن حجتیه
فصل دوم: انگیزهها و ریشههای پیدایش انجمن حجتیه
فصل سوم: اساسنامه و چارچوب تشکیلاتی انجمن حجتیه
فصل چهارم: فراز و فرود انجمن حجتیه
فصل پنجم: اندیشهها و انگیزههای مثبت انجمن حجتیه
فصل ششم: آسیبشناسی فکری و عملی انجمن حجتیه
فصل هفتم: انجمن حجتیه، مهدویت و حکومت اسلامی
چاپ دوم کتاب «نقد و بررسی انجمن حجتیه» اثر آرش رجبی، با قیمت ۱۸،۰۰۰ تومان توسط انتشارات کانون اندیشه جوان، منتشر و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به وبگاه کانون اندیشه جوان یا سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه نمایند.
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