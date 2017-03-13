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۲۳ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۳۴

بیانیه اتحادیه علمای مسلمین عراق در حمایت از آیت الله عیسی قاسم

بیانیه اتحادیه علمای مسلمین عراق در حمایت از آیت الله عیسی قاسم

اتحادیه علمای مسلمین عراق با صدور بیانیه ای از تمامی محافل دینی و اسلامی خواست که به وظیفه خود در مطالبه از رژیم بحرین برای دست کشیدن از تعرض به علمای دینی عمل نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه علمای مسلمین عراق در حمایت آیت الله عیسی قاسم با صدور بیانیه ای به رژیم بحرین درباره ادامه اقدامات کنونی اش هشدار داد و از آل خلیفه خواست که منطق عقلانی را در پیش گیرد.

بسم الله الرحمن الرحیم
(وَإِنِ اسْتَنصَرُوکُمْ فِی الدِّینِ فَعَلَیْکُمُ النَّصْرُ)(الانفال :72)صدق الله العظیم

با نزدیک شدن به محاکمه ظالمانه و باطل آیت الله عیسی قاسم که حلقه ای زنجیره محاکمه ها و اقدامات ظالمانه حکومت بحرین است، در سایه کلام الهی که ( أن تقوموا لله )دعوت علمای بزرگ بحرین را برای قیام در راه خدا و یاری رساندن به آنها در راستای عمل به (قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَی وَفُرَادَی )(سبأ: 46 ) لبیک می گوییم
از آنجایی که راه و هدف ما یکی و همان سرنگونی ظلم و برپایی عدالت است و این مهم جز با حرکت در مسیر پر صلابتی که انبیای الهی نمایاندند و پیامبر اکرم ص و اهل بیت ع و صحابه بیادگار گذارند امکان پذیر نیست؛ و در راستای لبیک علمای شیعه و اهل سنت عراق به ندای قرآن کریم که (وَإِنِ اسْتَنصَرُوکُمْ فِی الدِّینِ فَعَلَیْکُمُ النَّصْرُ)(الانفال :72) تنها به ابراز احساسات و همدردردی در این قضیه اکتفا نکرده بلکه بر ماست که در طی کلامی تعیین کندده و فصل الخطاب و عمل راسخ در راه الهی قیام نماییم ، بر این اساس وظیفه دینی ما بر ما واجب میدارد تا موراد زیر را اعلام نماییم :

1-به حکومت بحرین در خصوص ادامه این راه و روش سرخودانه هشدار داده و خواهانیم که به مسیر منطق عقلانی و حق انسانی و شرعی در تعامل با ملت بحرین ، علمای عظام آن و تحرکات آنان و در راس همه ی آنها فقیه عادل "آیت الله شیخ عیسی قاسم " بازگردد. این متضمن امنیت و حفظ کشور از فتنه ها ، رمز صداقت و برقراری حق در بحرین است.

2-ما هیچ امیدی و انتظاری از موسسات بین المللی ای که به توضیحات ناچیز در قبال ملت های مظلوم اکتفا می کنند، نداریم ، همچنان که ضد ملت فلسطین و حقوق سلب شده اش موضع میگیرند از قضیه ملت بحرین هم چشم پوشی  می کنند.

3-از حکومت محترم عراق و در راس آن جناب نخست وزیر و وزیر خارجه محترم خواستاریم یا مستقیما و یا از طریق عربستان سعودی در این قضیه دخالت کنند تا اقدامات غیر قانونی حکومت بحرین در قبال علمای دین و در راس آنها آیت الله عیسی قاسم متوقف گردد .

4-از تمامی محافل دینی و موسسات اسلامی خواستاریم تا به وظیفه شرعی خود در مطالبه از حکومت بحرین برای دست کشیدن از تعرض به علمای دین و در راس آنان آیت الله عیسی قاسم عمل نمایند.

5-از جوانان و ملت غیور بحرین مصرانه خواستاریم تا به رهنمودهای علمایشان التزام داشته  و به دفاع از شخصیت پرفروغ ، فقیه جامع الشرایط "آیت الله عیسی قاسم " با جان خود تا حد شهادت اقدام نمایند؛ با اقتدا به آیه کریمه : (وَالَّذِینَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْیُ هُمْ یَنتَصِرُونَ )(الشوری :39).

در پایان یاد آور می شویم که ای پایمردان  ثابت قدم بدانید که خداوند با شماست ، از شما طبق نص صریح قرآن کریم حمایت و دفاع مینماید که : (إنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ آمَنُوا )(الحج : 38) صدق الله العظیم ..

کد مطلب 3931447

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