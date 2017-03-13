به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا تیم های فوتبال ذوب آهن و بنیادکار ازبکستان از ساعت ۱۶:۳۰ امروز دوشنبه به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود ذوب آهن خاتمه یافت. جری بنگستون (۵۵) و مرتضی تبریزی(۹۵ - پنالتی) برای ذوب آهن گلزنی کردند.

ذوب آهن بازی را با ترکیب رشید مظاهری، محمد نژاد مهدی، وحید محمدزاده، مهران درخشان مهر، علی حمام، مهدی مهدی پور، دانیال اسماعیلی فر، مهدی رجب زاده، محمدرضا حسینی، احسان پهلوان و جری بنگستون آغاز کرد.

دو تیم در نیمه نخست فرصتهایی برای گلزنی داشتند ولی نتوانستند این موقعیت را به گل تبدیل کنند. در دقیقه ۴۵ بازی، اتفاق عجیبی رخ داد. در حالی که داور در ابتدا اعلام یک ضربه پنالتی به سود ذوبی ها کرده بود با پرچم کمک داور تصمیم خود را برگرداند و به دلیل آفساید این فرصت را از نماینده ایران گرفت.

در نیمه دوم این تیم ذوب آهن بود که جریان بازی را در دست گرفت و با ارائه یک نمایش هجومی و قابل قبول، تیم میزبان را تحت فشار قرار داد. فشارهای ذوب آهن سرانجام در دقیقه ۵۵ به ثمر نشست و روی اشتباه مدافع بنیادکار، جری بنگستون توانست فرصت تک به تک را به گل تبدیل کند.

در دقیقه ۶۳، «سرمیتان» بازیکن تیم بنیادکار به خاطر انجام خطا و دریافت کارت از زمین مسابقه اخراج شد تا این تیم ۱۰ نفره به کارش ادامه بدهد. همین موضوع باعث شد ذوب آهن نبض بازی را در اختیار بگیرد و بارها دروازه بنیادکار را تهدید کند.

درحالی که دو تیم منتظر شنیدن سوت پایان بازی بودند در ۱۰ ثانیه مانده به پایان چهار دقیقه وقت اضافه مدافعان حریف روی احسان پهلوان مرتکب خطای پنالتی شدند که مرتضی تبریزی این ضربه را به گل تبدیل کرد.

این اولین برد ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا است. ذوب آهن در بازی اول خود برابر العین امارات به نتیجه تساوی رسید و در بازی دوم برابر الاهلی عربستان شکست خورد تا ۴ امتیازی شود و برای تعیین وضعیت جدول، منتظر نتیجه بازی الاهلی و العین بماند.