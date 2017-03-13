استقرار ایستگاههای ثابت و سیار پلیس درنوروز/آماده باش۳۰۰هزار نفری

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار حسین اشتری در حاشیه آغاز به کار قرارگاه مرکزی امام علی (ع) با تبریک فرا رسیدن ایام نوروز و میلاد باسعادت حضرت فاطمه الزهرا(س) و با تقدیر از همراهی اصحاب رسانه در اجرای مأموریت های پلیس و اطلاع رسانی به موقع و دقیق اظهار کرد: قرارگاه نوروزی امام علی (ع) از ۲۵ اسفندماه تا ۱۵ فروردین ماه فعال خواهد بود و به موازات فعالیت این قرارگاه مرکزی ، هفت قرارگاه فرعی نیز با مسئولیت پلیس های تخصصی فعالیت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه در تمام استان ها قرارگاه امام علی (ع) ویژه همان استان فعالیت خواهد داشت، افزود: تأمین نظم، امنیت و آرامش مردم به ویژه مسافران نوروزی و پاسخ گویی سریع و دقیق به مردم از اهداف اصلی راه اندازی این قرارگاه است.

فرمانده نیروی انتظامی از آماده باش صد در صدی نیروهای پلیس خبر داد و گفت: بیش از ۳۰۰ هزار نفر از همکارانم در سراسر کشور در راستای تأمین نظم و امنیت شهروندان و مسافران نوروزی فعالیت خواهند داشت.

وی با بیان اینکه افتخار می کنیم که در راستای آرامش و آسایش مردم انجام وظیفه می کنیم، بیان کرد: رده های مختلف انتظامی متناسب با شرح وظایف به ایفای نقش و انجام وظایف و مأموریت ها خواهند پرداخت.

سردار اشتری با بیان اینکه بیش از هشت هزار مرز آبی و خاکی وجود دارد ، عنوان کرد: امنیت مطلوبی در مرزهای کشور حاکم است و همکارانم در مرزبانی با آمادگی کامل به فعالیت های خود ادامه خواهند داد.

فرمانده ناجا خاطر نشان کرد: براساس بررسی های صورت گرفته در جای جای کشور ایستگاه های ثابت و سیار پلیس مستقر خواهند بود.

وی با بیان اینکه پلیس از نقاط صفر مرزی تا درون شهرها و جاده ها با هوشیاری و آمادگی حضور دارد، عنوان کرد: لازم است که مردم به توصیه ها و هشدارهای پلیس توجه ویژه داشته باشند چرا که هدف پلیس تأمین امنیت و آسایش مردم است.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه خوشبختانه طیف اعظمی از مردم ما قانونمند و قانون مدار هستند ، عنوان کرد: انشاءالله با همکاری مردم با پلیس شاهد کمترین حوادث باشیم.

این مقام عالی انتظامی در ادامه با اشاره به تمهیدات ویژه پلیس برای چهارشنبه آخرسال ، عنوان کرد: خوشبختانه تاکنون شاهد همکاری خوب خانواده ها به ویژه جوانان در توجه به هشدارهای پلیسی در خصوص چهارشنبه آخر سال هستیم.

وی با توصیه به خانواده ها و به ویژه نوجوانان و جوانان خاطر نشان کرد: لازم است که مراسم چهارشنبه آخرسال به شیوه ای انجام شود که باعث نگرانی و استرس شهروندان و پرمخاطره نشود.

عالی ترین مقام انتظامی کشور با تأکید بر اینکه باید از انجام رفتارهای پرخطر و حادثه ساز در چهارشنبه آخرسال دوری شود، گفت: توصیه پلیس برگزاری مراسم و شادی متعارف در کنار نظم، امنیت و آرامش است، پلیس با متخلفان و متجاوزان به حقوق مردم به جد برخورد می کند.

وی گفت: وظیفه ما حفظ آرامش و امنیت مردم است و همکاران من در راستای تأمین این مهم در آماده باش هستند.

سردار اشتری خاطرنشان کرد: هفت قرارگاه فرعی به موازات فعالیت قرارگاه مرکزی امام علی (ع) نیز فعال خواهد بود.