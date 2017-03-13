حکام آل خلیفه برای اخراج شیخ عیسی قاسم از بحرین تلاش می کنند

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: پس از گذشت حدود ۶ سال از آغاز انقلاب مردمی در بحرین، رژیم آل خلیفه با وجود تمام حمایت‌های خارجی به ویژه از سوی مزدوران سعودی، موفق به خاموش کردن صدای اعتراضات مردمی نشده است. این اعتراضات از زمان آغاز آن یعنی در سال ۲۰۱۱ نه تنها فروکش نکرده بلکه روز به روز بر دامنه آنها نیز افزوده شده است.

مردم بحرین با وجود گذشت قریب به ۶ سال، همچنان خواستار تحقق مطالبات مشروع و حقوق قانونی خود هستند؛ مطالبات و حقوقی که در سایه سیاست های فرقه گرایانه و تبعیض آمیز رژیم دیکتاتور و تا بن دندان مسلح آل خلیفه، پایمال شده اند. رژیم آل خلیفه قصد داشت در روزهای آغازین بهمن ماه شیخ «عیسی قاسم» را محاکمه کند که این اقدام خطرناک تحت فشار افکار عمومی داخلی و تشدید اعتراضات مردمی ـ حداقل به صورت موقت ـ متوقف شد.

دهها هزار نفر از مردم بحرین در اعتراض به محاکمه شیخ عیسی قاسم در مناطق مختلف بحرین از جمله «الدراز» محل سکونت شیخ عیسی، کفن پوشان دست به برگزاری تظاهرات و راهپیمایی‌های گسترده زدند؛ اقدامی که موجب شد تا رژیم آل خلیفه دادگاه محاکمه شیخ عیسی قاسم را به ۲۴ اسفند موکول کند. یکی از مسئولان دستگاه قضایی بحرین اعلام کرده بود که دادگاه این کشور جلسه محاکمه آیت‌الله عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین را ۲۴ اسفند برگزار می کند و این جلسه آخرین جلسه محاکمه وی خواهد بود. در همین راستا و برای بررسی ابعاد بیشتر تحولات بحرین با شیخ «عبدالله الدقاق» نماینده رهبر شیعیان بحرین در ایران گفتگو کردیم که شرح آن در ادامه می آید.

شیخ «عبدالله الدقاق» درباره برگزاری «آخرین» جلسه دادگاه رهبر شیعیان بحرین توسط دادگاه وابسته به آل خلیفه و احتمال صدور حکم اخراج ایشان از بحرین تاکید کرد: شواهد موجود و اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که نظام حاکم بر بحرین قصد دارد حکم آیت الله عیسی قاسم را صادر کند؛ انتظار می رود که ایشان محکوم به حبس شوند و این مدت حبس نیز شاید حداقل ۷ سال باشد و علاوه بر زندانی کردن شیخ، ایشان را به پرداخت جریمه نیز محکوم کنند.

وی در همین راستا افزود: همچنین این احتمال نیز وجود دارد که شیخ عیسی را به دلیل اینکه پیش از این سلب تابعیت شده و از دیدگاه حکام کشور دیگر شهروند بحرینی محسوب نمی شود، به اخراج از کشور محکوم کنند که در این صورت دیگر حکم زندان و پرداخت جریمه ایشان اجرایی نمی شود و حکام بحرین به سوی اخراج شیخ از کشور حرکت خواهند کرد و برای اجرای این نقشه خبیثانه تلاش می کنند اما مردم وفادار بحرین مانع از این کار خواهند شد و عواقب این کار متوجه خود آل خلیفه می شود. مردم و فدائیان شیخ عیسی قاسم پیرامون منزل ایشان تجمع کرده اند و تمام این نقشه ها را خنثی می کنند.

نماینده رهبر شیعیان بحرین در ادامه درباره واکنش مردم در صورت حمله نظامیان رژیم آل خلیفه به منزل شیخ عیسی قاسم نیز تصریح کرد: حکام بحرین را از ارتکاب این حماقت و حمله به منزل شیخ عیسی قاسم بر حذر می داریم؛ زیرا در صورت چنین اقدامی، حمام خون در این منطقه به راه خواهد افتاد. تحرک ما در بحرین مسالمت آمیز است نه مسلحانه و نظام بحرین در دست مردم سلاح نخواهد دید. چون مردم سلاح ندارند و ایمان به خدا سلاح مردم است. مردم به صورت کفن پوش در برابر تانک ها و خودروهای نظامی آل خلیفه می ایستند و سینه خود را سپر می کنند و از رهبرشان دفاع خواهند کرد؛ طوری که در تاریخ ثبت شود.

وی درباره گفتگوی تلفنی آیت الله سیستانی مرجع شیعیان عراق با آیت الله عیسی قاسم نیز بیان داشت: مرجعیت دینی در بحرین با موضع گیری ارزشمند خود در کنار آیت الله عیسی قاسم و مردم بحرین ایستاده است. آیت الله سیستانی در تماس تلفنی با آیت الله عیسی قاسم خطاب به ایشان تاکید کرد که جایگاه شما در قلب ما است و هرچه توهین به شما شود، باز هم آسیبی به جایگاه مرجعیت شما وارد نمی شود. ایشان (آیت الله سیستانی) بر اساس تکلیف دینی خود از رهبر شیعیان بحرین حمایت کرده اند و برای حل بحران بحرین فعالیت هایی را انجام می دهند.