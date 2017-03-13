برخی منتظر بودند استقلال ببازد/ باید مراقب پشت سرمان باشیم!

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان پس از پیروزی دو بر صفر شامگاه دوشنبه تیمش برابر لوکوموتیو ازبکستان به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: از کسب این پیروزی خوشحالم و فکر می کنم عیدی خوبی به هواداران دادیم. باید از اعتبار پرچم ایران دفاع می کردیم. هفته شهداست و پیروزی استقلال را به خانواده شهدا تقدیم می کنیم. همچنین به هواداران که پشت استقلال ایستادند.

وی افزود: در روزهایی که باید مراقب می بودیم که از پشت سرمان بغل پا نخوریم باید با تیم حریف و بی تجربگی بازیکنان و خودمان در کادر فنی هم می جنگیدیم و جبهه سوم که فکر می کنیم باید به آن تکیه می کردیم که هیچ وقت نبود. برای ما خدا کافی است.

منصوریان ادامه داد: هفته های اخیر برای ما بسیار سخت است. این بردها جوابی برای کسانی است که می آیند در این فوتبال و فراتر از وظایف شان عمل می کنند. فوتبال محل کاسبی نیست. خدا را شاکرم به خاطر این پیروزی.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد تمرین نکردن تیمش به خاطر مسائل مالی گفت: همه تمرین نکردن ما به خاطر پول نبود. اما بی احترامی خیلی سنگین تر از بی پولی است. چیزی که باعث شد این چالش ها بوجود بیاید بی احترامی هایی بود که مجموعه ما می شد. یکی از دوستان گفته بود که عوامل را شناسایی کرده ایم. من خودم می گویم که عامل اصلی من هستم. من استرس دارم. من تحت فشار هستم. هر روز که بلند می شدم باید سایت ها و رسانه ها را چک می کردم که آقایان چه می گویند.

منصور یان در مورد تیم حریف هم گفت: لوکوموتیو تیم خوب و قدرتمندی بود که شاکله اصلی تیم ملی ازبکستان بود. آنها تیم بسیار خوبی هستند و تا دقیقه پایانی برای رسیدن به گل تلاش کردند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با انتقاد از رفتارهایی که با تیمش شده بود گفت: اصلا دلیلی ندارد کسی بیاید صحبت کند که بازیکنان من چقدر گرفته است. دلیل ندارد اعلام کنند که قرارداد دو بازیکن تیم ما کم شده است و بعد بگویند نشده است. من می دانم که رسانه ها تا اتفاقی صحت و سقم نداشته باشد اعلام نمی کنند. هر چه هست اتفاقات خطرناکی پشت سر تیم ما می گذرد و دوستان منتظر باخت تیم ما بودند.

منصوریان ادامه داد: آرزو می کنم که هر چهار نماینده فوتبال ایران از گروه خود صعود کنند. تیم جوان ما پلکانی مسیر تجربه دار شدنش را طی می کند. هدف ما این است که بتوانیم از گروه صعود کنیم و در مرحله پلی آف هم حضور داشته باشیم. هر چه بالاتر می رویم تیم ما باید باتجربه تر و کم خطاتر باشد. بازیکنانم خیلی خوب مفاهیم تاکتیکی را می گیرند و جوانان هم خیلی زود باتجربه می شوند.

وی افزود: ما نیاز به حمایت داریم. خدا می گوید که بنده های خوب باید وسیله باشند برای همدیگر. وقتی ما تکیه گاه می خواهیم نباید پشت مان را خالی کنند. مسئولان باشگاه باید حامی بازیکنان باشند.

منصوریان در مورد اینکه کی روش به ورزشگاه آزادی آمده بود گفت: الان متوجه شدم که ایشان به ورزشگاه آمده اند. خوشحالم که کی روش به ورزشگاه آمد و با چشمان خودش جوانان استقلال را دید. این جوانان آینده فوتبال ایران هستند. حضور ایشان را غنیمت می شناسم و امیدوارم جوانان استقلال را دیده باشد. در این مدت با ایشان در ارتباط بود که بیشتر از طریق پیامکی بوده است. اگر در تهران بود قطعا با وی جلسه می گذاشتم.

وی در مورد اینکه فکر می کنید چه بازیکن از استقلال به تیم ملی دعوت خواهند شد گفت: برای همه ما باید تیم ملی در اولویت باشد و امیدوارم در دو بازی پیش رو تیم ملی بتواند به برتری برسد و به طور مستقیم راهی جام جهانی شود و طوری برنامه ریزی شود که برای نخستین بار از گروه خود در جام جهانی صعود کند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: از وزیر محترم ورزش فقط آرامش می خواهیم. مدتی دنبال زمین تمرین بودیم که آن را هم دیگر پیگیری نکردیم. الان فقط آرامش می خواهیم.

وی در مورد اینکه چرا اعضای هیات مدیره پرسپولیس مثل استقلال مصاحبه نمی کنند گفت: پرسپولیس تمرکزش را روی موفقیت تیم گذاشته است. ما هم تمرکزمان را روی تمرین گذاشتیم و اتحاد را زیاد کنیم اما این اماتوری مجموعه ما را می رساند که بازیکنان ما را بهم می ریزند. کاوه رضایی و امید ابراهیمی امروز بهم ریخته بودند. به زور این دو بازیکن را به تیم برگرداندیم. اینها برزای را به خاطر یک بهانه بی مورد جریمه کرده اند.

منصوریان در پایان صحبت هایش گفت: دو درخواست از هواداران استقلال دارم. یکی اینکه وقتی به ورزشگاه می آیند برای بازیهای آینده لطفا لیزر با خودشان نیاوردند. امروز داور مسابقه ۱۰ بار به من بابت این لیزرها تذکر داد. درخواست دوم بنده هم این است که فردا به احترام خانواده آتش نشانان از مواد محترقه استفاده نکنند و اجازه بدهند یک مراسم سنتی خوب برگزار شود.