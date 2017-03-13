احمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارگاه رنگسازی و انبار رنگ و تیتر واقع در بلوار آزادگان شهریار دچار آتشسوزی گسترده شده است.
وی ادامه داد: هماکنون آتشنشانان در حال اطفای حریق هستند.
مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرستان شهریار ادامه داد: نیروهای آتشنشانی بهمحض اطلاع از وقوع حریق به همراه خودروهای تنفسی و تجهیزات پشتیبانی خود را به محل حادثه رساندند.
وی افزود: خوشبختانه به دلیل عدم حضور کسی در محل، این حادثه مصدومی نداشته است ولی خسارت مالی واردشده بسیار بالا برآورد میشود.
بر اساس گزارش خبرنگار مهر احتمال سرایت آتش به ساختمانهای اطراف وجود داشته و در حال حاضر عملیات آتشنشانها ادامه دارد.
مطابق مشاهدات میدانی خبرنگار مهر نیروهای آتشنشانی در تلاش هستند و دود بسیار زیادی از ساختمان خارج میشود.
