پارلمان انگلیس به لایحه خروج از اتحادیه اروپا رای مثبت داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نمایندگان پارلمان انگلیس روز دوشنبه با لایحه خروج این کشور از اتحادیه اروپا موافقت کردند.

نمایندگان مجلس عوام انگلیس بدین ترتیب بار دیگر گام دیگری را برای واگذار کردن اختیارات کامل به دولت «ترزا می» نخست وزیر این کشور جهت آغاز مذاکرات رسمی برای خروج از اتحادیه اروپا با بروکسل، برداشتند.

پیش از این اعلام شده بود که مجالس عوام و اعیان انگلیس روز دوشنبه در مورد آغاز اجرای ماده ۵۰ پیمان لیسبون تشکیل جلسه می دهند و در صورت موافقت این مجالس به احتمال زیاد «ترزا می» نخست وزیر انگلیس از روز سه شنبه اجرای این ماده را که به معنای آغاز روند «برگزیت» (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) خواهد بود، آغاز می کند.

ماده ۵۰ پیمان لیسبون، کشورهای خواستار به خروج از اتحادیه اروپا را به فعال کردن این ماده و عمل مطابق با آن موظف کرده است. این ماده روند خروج یک کشور از اتحادیه اروپا را مشخص می‌کند.

مردم بریتانیا (انگلیس، ولز، ایرلندشمالی و اسکاتلند) در یک همه‌پرسی که تیرماه سال جاری برگزار شد به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رأی مثبت دادند.