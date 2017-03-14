مجلس اعیان انگلیس لایحه «برگزیت» را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مجلس اعیان انگلیس شامگاه دوشنبه موافقت نهایی خود را با لایحه ای که به دولت اجازه می دهد فرآیند خروج از اتحادیه اروپا را آغاز نماید اعلام کرد.

حمایت مجلس اعیان انگلیس از لایجه جنجالی برگزیت پس از آن صورت گرفت که مجلس عوام به این لایحه رای مثبت داد و به این ترتیب مسیر برای آغاز فرآیند «برگزیت» توسط «ترزا می» نخست وزیر انگلیس پیش از پایان ماه مارس جاری گشوده شد.

گفتنی است که مجلس عوام انگلیس شامگاه دوشنبه بار دیگر به لایحه جنجالی مربوط به فعال کردن ماده ۵۰ پیمان لیسبون که سرآغاز فرآیند خروج این کشور از اتحادیه اروپا است بدون انجام اصلاحی در آن، رای مثبت داد.