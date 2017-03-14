تلاش آمریکا برای تغییر زبان اداری افغانستان از فارسی به انگلیسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، غلامعلی حداد عادل رئیس بنیاد سعدی در دیدار با رایزنان و ماموران فرهنگی آماده به اعزام به کشورهای جهان ضمن تشریح اهداف و فلسفه تشکیل این بنیاد گفت: این بنیاد هدفی جز هم‌­افزایی ظرفیت‌­های موجود در کشور و داشتن متولی خاص برای زبان فارسی به خارجیان نداشته و نماینده یا نمایندگانی به جز رایزنان فرهنگی و سفارت­خانه‌­ها در خارج از کشور نخواهد داشت.

وی با اشاره به همکاری خوب و ثمربخش رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در توفیق بنیاد سعدی، گفت: بنیاد سعدی و سازمان فرهنگ اهداف مشترکی دارند و در حقیقت یک خانواده هستند.

عضو شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با ذکر نمونه‌­هایی از شخصیت‌­های بزرگ فرهنگی و علمی کشور همچون سیدمحمد محیط طباطبایی، فتح الله مجتبایی، احمد آرام، مجتبی مینویی و تعدادی دیگر که زمانی به عنوان رایزن فرهنگی در کشورهای مختلف خدمت کرده‌­اند، اظهار کرد: از شما می‌خواهم هرچه بیشتر با فرهنگ کشور هدف آشنا شده و برای ارتباطات بیشتر تلاش کنید و همچنین گزارش­‌هایی از آخرین وضعیت زبان فارسی در آن کشور به بنیاد سعدی بدهید تا بتوانیم تصمیم گیری بهتری برای آموزش و گسترش زبان فارسی داشته باشیم.

رییس بنیاد سعدی با ذکر این نکته که رفتار شما در خارج از کشور، می‌­تواند تأثیر زیادی در نگاه خارجیان به ایران داشته باشد، افزود: قضاوت دیگران نسبت به فرهنگ ایرانی به رفتار و عملکرد شما بستگی خواهد داشت و انتظار می‌رود شما معرف فرهنگ معنوی و اصیل کشور ایران باشید و وقتی به کشور بازگشتید، انسان دیگری شده و یکی از دستاوردهای شما تسلط به زبان آن کشور باشد.

وی با بیان اینکه در عصر حاضر، زبان جزء لاینفک دیپلماسی عمومی است، گفت: هرچقدر که زبان ما گسترش پیدا کند، روابطمان با دیگر کشورها متفاوت خواهد شد، این را کشورهای دیگر و دشمنان ما هم می‌دانند و بر همین اساس هم امروز آمریکایی‌ها در افغانستان تلاش می‌کنند همان بلایی که بر سر هند و پاکستان آوردند و زبان اداری و مدرسه‌هایشان انگلیسی شده است، برای این کشور هم پیاده کنند.

در ابتدای این دیدار، سیدمحمدرضا دربندی ضمن تشریح وضعیت زبان فارسی در جهان، مخاطبان، تعداد دانشگاهها، کرسی ها، مدارس و موسسه های فعال در امر آموزش زبان فارسی، گفت: توجه به اشتغال فارسی آموزان برای گسترش زبان فارسی بسیار اهمیت دارد، در این راستا می توانید با وزیر آموزش کشورهای خود به همراه سفیر ایران جلسه ایی داشته باشید و از آنها بخواهید که در مدرسه و دبیرستان هایشان درس زبان فارسی را قرار دهند.

وی با بیان اینکه این کار دو هدف و نتیجه خوب به همراه دارد، گفت: یکی آنکه برای این مدارس معلم می خواهند که از فارغ التحصیلان زبان فارسی استفاده می شود و دیگر آنکه دانش آموزان در آینده به احتمال زیاد زبان فارسی و یا رشته های مرتبط همچون شرق شناسی را انتخاب خواهند کرد.

وی با اشاره به تجربیات موفق برای آشنایی بیشتر مردم کشورها با زبان فارسی همچون برگزاری شب شعر و مناسبت های ایرانی، گفت: استفاده از فارسی آموزان برای حضور در غرفه های نمایشگاهی و اینگونه فعالیت ها بسیار موثر مفید خواهد بود.

دکتر رضامراد صحرایی، معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی نیز در گزارشی به اقدامات انجام شده در امر تولید کتاب های آموزش زبان فارسی اشاره کرد و گفت: تدوین استاندارد آموزش زبان فارسی، آزمون سازی برای تعیین سطح فارسی آموزان و تصویب آزمون آمفا مانند آزمون تافل و آیلس یکی از کارهای بسیار مهم در امر آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبان بوده است که انجام شد.

وی به تولید کتاب های «ایرانشناسی»، «لذت خواندن»، «کاربرد واژه»، «مینا»، « فارسی پایه»، «گلستان سعدی گویا»، «روش های ساده آموزش زبان فارسی»، «آموزش ادبیات» اشاره کرد و گفت: این کتاب ها اکثرا چاپ و یا در مرحله چاپ بسر می برند و در کنار این ما ۱۳ دوره دانش افزایی کوتاه مدت و هشت دوره تربیت مدرس زبان فارسی برگزار کرده ایم.