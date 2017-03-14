مهمترین رویدادهای دانشگاه تهران در سال ۹۵

به گزارش خبرنگار مهر، مهم ترین عملکرد دانشگاه تهران در سال ۹۵ میزبانی هیات های خارجی، برگزاری دومین اجلاس روسای دانشگاه های برتر ایران و روسیه و افتتاح آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز بود.
مهم ترین رویدادهای علمی، فرهنگی و بین الملل دانشگاه تهران در سالی که گذشت به شرح زیر است:
دستاوردهای علمی دانشگاه تهران
طراحی و ساخت ایمونوژن علیه عفونت ادراری در دانشگاه تهران
راهاندازی مرکز تحقیقاتی کارآفرینی ایران و آلمان در دانشگاه تهران
راهاندازی ایستگاه های لرزهنگاری در شهرستانهای تربت حیدریه، جاسک، شمال غرب، کلاردشت و نوشهر
افتتاح آزمایشگاه ملی نقشهبرداری مغز در پردیس دانشکدههای فنی دانشگاه تهران
راهاندازی بانک سفال ایران با نیم میلیون سفال ارزشمند باستانی
بهره برداری از اولین تصفیهخانه زیرزمینی بیوراکتور غشایی کشور
طراحی و ساخت قایق ربات خودران
رونمایی از اثر هنری مرمت شده برجسته نقاشی دیواری «صف سلام فتحعلی شاهی»
مهم ترین تفاهم نامه های دانشگاه تهران
انعقاد تفاهم نامه همکاری با موسسه تحقیقاتی زیستی و بیوتکنولوژی کره جنوبی
انعقاد تفاهم نامه علمی بین دو دانشگاه سالامانکای اسپانیا
امضای تفاهمنامه همکاری با دانشگاه ساپینزای رم
امضای تفاهمنامه همکاری با شش دانشگاه برتر روسیه
امضای تفاهمنامه همکاری علمی با دانشگاه اندونزی
انعقاد ۳ تفاهمنامه همکاری با دانشگاههای فرانسه
مهم ترین حضورهای بین المللی در دانشگاه تهران
سخنرانی معاون وزیر امور خارجه جمهوری چک
سخنرانی معاون دبیرکل و مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد
بازدید شهردار وین از پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
دیدار وزیر محیط زیست و انرژی فرانسه با رئیس دانشگاه تهران
دومین اجلاس مشترک رؤسای دانشگاههای برتر ایران و روسیه
بازدید روسای چهار دانشگاه افغانستان از دانشگاه تهران
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