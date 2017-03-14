به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه «الوسط»، دادگاه شیخ عیسی قاسم بار دیگر به تعویق افتاد.

بر اساس این گزارش، دادگاه وابسته به آل خلیفه اعلام کرد که جلسه بعدی محاکمه شیخ عیسی در تاریخ ۷ مِی (۱۷ اردیبهشت ماه) برگزار می شود.

در همین حال، نظامیان آل خلیفه ضمن اتخاذ تدابیر شدید امنیتی، امروز به صورت گسترده در نقاط مختلف منطقه الدراز، محل سکونت شیخ عیسی قاسم مستقر شدند.

گفتنی است، اعتراضات گسترده مردمی به تلاش آل خلیفه برای محاکمه شیخ عیسی، موجی از ترس و وحشت را در صفوف این رژیم حاکم کرده است.