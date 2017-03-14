مذاکرات کشتیرانی ایران در انگلیس برای ورود به بورس لندن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بزرگترین شرکت کشتیرانی ایران مذاکراتی را در پایتخت انگلیس برای ورد به بورس لندن داشته اما این مذاکرات به دلیل بیم طرف های خارجی از تحریم های آمریکا بی نتیجه مانده اند.

به نوشته رویترز چهار منبع ایرانی و دو منبع غربی این موضوع را تائید کرده اند.

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلام ایران (IRISL) در سال گذشته از لیست تحریم های بین المللی خارج شد و بدنبال نوسازی ناوگان خود است. در همین راستا این شرکت سفارش های برای خرید کشتی های جدید داده که ارزش آنها به ۶۲۶ میلیون دلار می رسد.

اگر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران موفق به عرضه سهام خود در بورس لندن شود، اولین شرکت ایرانی خواهد بود که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی سهامش در مهمترین بازار بورس انگلیس عرضه می‌شود.