اجرای طرح آرامش بهاری در ۲۱ بقعه متبرکه استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام آیت عباسیان امروز سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران از اجرای طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه استان خبر داد و گفت: از مجموع ۶۳ بقاع متبرکه در استان ۲۱ بقعه مجری طرح آرامش بهاری در ایام نوروز است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه افزود: هم چنین به طور ویژه در ۱۲ بقعه متبرکه مراسم تحویل سال برگزار می شود.

برپایی خیمه معرفت در ۸ بقعه استان کرمانشاه

حجت الاسلام عباسیان گفت: در ۸ بقاع متبرکه نیز علاوه بر ایراد سخنرانی، اقامه نماز جماعت، خیمه های معرفت نیز برپا می شود.

وی با اشاره به اعزام ۱۴ مبلغ از قم، مجموع روحانیون مستقر در بقاع متبرکه طی ایام نوروز را ۳۴ نفر اعلام کرد.

حجت الاسلام عباسیان امامزاده باقر بیستون را به دلیل قرارگیری بر سر مسیر تردد مسافرین، بزرگترین بقعه خدمات رسانی در ایام نوروز دانست.

وی از تولید برنامه های تلویزیونی مرتبط با بقاع متبرکه خبر داد و گفت: هم چنین در طول ایام نوروز ۱۷ هزار قلم کالای فرهنگی از قبیل چادر نماز، مهر، کتابچه های دعا و... در خیمه های معرفت توزیع می شود.