برنامه مراسم اعتکاف رجبیه در مساجد استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه تخصصی مسجد، مراسم معنوی اعتکاف سال ۱۳۹۶ از ۲۲ تا ۲۴ فروردین ماه (۱۳ الی ۱۵ رجب) مصادف با ولادت با سعادت حضرت مولی الموحدین علی (ع) به مدت ۳ روز در مساجد استان تهران برگزار می شود.
متقاضیان برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف میتوانند به لیست مساجد که در ادامه آمده مراجعه کرده و با حضور در مساجد از شرایط ثبت نام در این مراسم معنوی مطلع شوند.
ناحیه شهید مدرس (شهرستان پیشوا)
ناحیه شهید محلاتی (مناطق ۱۲،۱۴ و ۱۵ شهر تهران)
ناحیه شهید بهشتی (مناطق ۴،۷،۸ و ۱۳ شهر تهران)
ناحیه شیخ کلینی (شهرستان پاکدشت)
ناحیه شهید اشرفی اصفهانی (شهرستانهای شهریار، صباشهر، صفادشت، اندیشه)
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