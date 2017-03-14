سرهنگ علی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت سه و ۴۰ دقیقه بامداد سه شنبه در محور مینودشت به گنبدکاووس بین یک کامیون و یک دستگاه سمند تصادفی رخ داد که منجر به کشته شدن چهار سرنشین خودروی سواری شد.
وی تصریح کرد: چهار سرنشین خودروی سمند در دم فوت کردند و یکی از سرنشینان به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان بستری است.
رئیس پلیسراه گلستان علت وقوع این حادثه را رعایت نکردن حق تقدم از سوی راننده کامیون عنوان کرد و گفت: این کامیون از جوین سبزوار بارگیری و در حال دور زدن بوده اما توجه نکردن راننده آن به حق تقدم باعث بروز این حادثه شد.
عبدی در رابطه با هویت کشتهشدگان در این حادثه گفت: سرنشینان این خودروی سمند اعضای یک خانواده نبودند و راننده این خودرو ۴۰ ساله، اصالتاً تهرانی و ساکن گنبدکاووس بوده است.
وی تصریح کرد: متأسفانه در سال ۹۵ نخستین تصادف سال متعلق به نام استان گلستان ثبتشده و حدود ۲۰ نفر در تصادفات مربوط به فروردینماه جان خود را از دست دادند.
رئیس پلیسراه گلستان اظهار کرد: این افراد کشتهشده همگی از استان گلستان بوده و ما انتظار داریم هم استانیها به دلیل آشنا بودن با جادههای استان دقت بیشتری در هنگام رانندگی داشته باشند تا از وقوع چنین حوادثی جلوگیری شود.
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