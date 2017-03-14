  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۳۳

رئیس پلیس‌راه گلستان:

بی‌احتیاطی راننده کامیون در مینودشت منجر به فوت ۴ نفر شد

بی‌احتیاطی راننده کامیون در مینودشت منجر به فوت ۴ نفر شد

گرگان– رئیس پلیس‌راه گلستان گفت: بی‌احتیاطی و رعایت نکردن حق تقدم از سوی راننده یک دستگاه کامیون منجر به تصادف و کشته شدن چهار سرنشین خودروی سمند در محور مینودشت به گنبدکاووس شد.

سرهنگ علی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت سه و ۴۰ دقیقه بامداد سه شنبه در محور مینودشت به گنبدکاووس بین یک کامیون و یک دستگاه سمند تصادفی رخ داد که منجر به کشته شدن چهار سرنشین خودروی سواری شد.

وی تصریح کرد: چهار سرنشین خودروی سمند در دم فوت کردند و یکی از سرنشینان به دلیل شدت جراحات وارده در بیمارستان بستری است.

رئیس پلیس‌راه گلستان علت وقوع این حادثه را رعایت نکردن حق تقدم از سوی راننده کامیون عنوان کرد و گفت: این کامیون از جوین سبزوار بارگیری و در حال دور زدن بوده اما توجه نکردن راننده آن به حق تقدم باعث بروز این حادثه شد.

عبدی در رابطه با هویت کشته‌شدگان در این حادثه گفت: سرنشینان این خودروی سمند اعضای یک خانواده نبودند و راننده این خودرو ۴۰ ساله، اصالتاً تهرانی و ساکن گنبدکاووس بوده است.

وی تصریح کرد: متأسفانه در سال ۹۵ نخستین تصادف سال متعلق به نام استان گلستان ثبت‌شده و حدود ۲۰ نفر در تصادفات مربوط به فروردین‌ماه جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس‌راه گلستان اظهار کرد: این افراد کشته‌شده همگی از استان گلستان بوده و ما انتظار داریم هم استانی‌ها به دلیل آشنا بودن با جاده‌های استان دقت بیشتری در هنگام رانندگی داشته باشند تا از وقوع چنین حوادثی جلوگیری شود.

کد مطلب 3932265

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه