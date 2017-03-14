به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صوت المنامه، رژیم آل خلیفه همچنان به سیاست های خصمانه و اقدامات سرکوبگرانه خود علیه انقلابیون بحرینی ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این اقدامات، نظامیان آل خلیفه به شرکت کنندگان در تظاهرات علیه این رژیم، یورش بردند.

به دنبال این یورش وحشیانه، درگیری شدیدی میان نظامیان آل خلیفه و انقلابیون بحرینی درگرفت.

گفتنی است، تظاهرات مردم بحرین در نقاط مختلف این کشور در اعتراض به محاکمه شیخ عیسی قاسم برگزار می شد که هدف یورش وحشیانه آل خلیفه قرار گرفت.

این تظاهرات همچنین در اعتراض به ورود متجاوزانه نیروهای سعودی به بحرین که وارد ششمین سالروز خود شده است، برگزار شد.