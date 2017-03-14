تمام فعالیتهای کاشت نهال در خوزستان بر مبنای مطالعات است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی ظهر امروز در حاشیه بازدید از طرح درختکاری سپاه پاسداران و بسیج در جاده اهواز ـ ماهشهر اظهار کرد: اولین موضوعی که در دستور کار قرار گرفت تأمین آب و یک حق آبه برای مناطق بحرانی کانون های ریزگرد است که باید پوشش گیاهی آن با لحاظ مسائل فنی و ساختاری و بیولوژیک افزایش پیدا کند.

وی در ارتباط با موضوع آب گفت: مسئله انتقال آب و طراحی کانال انجام و کار ساخت آن در دست اجراست تا آب را هرچه سریعتر به منطقه برسانیم.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: بحث نهال کاری نیز مطرح است که در این فرصت باقیمانده باید آن را انجام دهیم و خوشبختانه از اواخر بهمن کار نهال کاری شروع و پنج میلیون نهال را از سراسر کشور به خوزستان انتقال دادیم. پیمانکاران بومی و اهالی محل همه بسیج شده و حضوری پررنگ دارند.

حجتی بیان کرد: اولویت ما در عرصه ۴۲ هزار هکتاری و تعیین شده به عنوان فوق بحرانی است که بسیج نیز در کنار این عرصه به صورت مجزا ۱۶ اکیپ برای غرس نهال گذاشته تا بتوانیم قبل از فرارسیدن فصل گرما مقدار قابل توجهی از اراضی را نهال کاری و با آمدن آب هم آبیاری کنیم.

وی عنوان کرد: مشکلات خوزستان در بحث گرد و خاک ها به فرصتی برای استان تبدیل شد تا به مسئولان کشوری و لشگری به بهانه های مختلف این استان را مورد حمایت و پشتیبانی ویژه خود قرار بدهند.

وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به کاشت نهال در اراضی شور گفت: ممکن است در گوشه کنار بحث هایی مطرح شود اما تمامی فعالیت های انجام شده در این زمینه و مبنای کار این وزارت بر اساس مطالعات یک شاخه مطالعاتی از مؤسسات تحقیقاتی، پژوهشکده ها و دانشگاه ها است.

حجتی ادامه داد: کارهای این وزارت در زمینه افزایش پوشش گیاهی و نهال کاری در اراضی کانون های ریزگرد خوزستان بر اساس نسخه هایی است که تیم های تحقیقاتی ارائه کردند.

وی در ارتباط با نظارت بر اجرای طرح گفت: تیم های فوق در زمان انجام طرح هم مطالعات خود را ادامه و کارهای نظارتی نیز انجام می دهند و اگر قرار است تغییر جهتی در کار انجام شود توصیه های لازم را ارائه می کنند.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان تأکید کرد: قطعا دست اندرکاران این طرح با کمک نسخه های مطالعاتی و تحقیقاتی اقدامات خود را انجام می دهند.