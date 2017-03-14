به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مشترک کمیسیون فرهنگی و فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی بانماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ومعاونان این سازمان عصر دیروز در محل کمیسیون فرهنگی مجلس برگزار شد.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در ابتدای این جلسه با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس به دنبال برنامه‌ریزی به منظور حمایت ویژه از فعالیت‌های قرآنی در سراسر کشور هستند، گفت: بر این اساس تلاش شده برای ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های متولی حوزه قرآنی به طور ماهانه جلسات مستمری برگزار شود.

لزوم دستیابی به توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های قرآنی تا پایان مجلس دهم

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اینکه باید زمینه پاسخگویی دستگاه‌های مختلف در خصوص اعتبارات قرآنی ایجاد شود، اظهار کرد: بر اساس روال موجود نمی‌توان به اهداف مد نظر در این عرصه دست یافت.

وی با بیان اینکه فراکسیون قرآن مجلس شورای اسلامی باید تلاش کند تا پایان مجلس دهم اقدامات کمی و کیفی در خصوص توسعه فعالیت‌های قرآنی انجام دهد، ادامه داد: باید یادآور شد که گسترش فعالیت‌های قرآنی نباید انحصار به کلانشهرهایی مانند تهران داشته باشد بلکه این مهم باید در تمام کشور رواج یابد.

پژمانفر با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه تکلیف شده که در همه مساجد شهرها و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت، کانون فرهنگی تربیتی مساجد ایجاد شود، تصریح کرد: این مهم در ترویج فعالیت‌های قرآنی تأثیر بسزایی دارد.

برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن بانوان، طلاب و روشندلان برای اولین بار

در ادامه این نشست حجت الاسلام والمسلمین علی محمدی، نماینده ولی فقیه ورئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به اینکه سازمان متبوعش در ۳ حوزه فعالیت قرآنی انجام می‌دهد، گفت: در این راستا هزار و ۹۲۰مسابقه قرآنی در سطوح داخلی و بین‌المللی برگزار می‌شود؛ در سال آینده نیز برای اولین بار مسابقات بین‌المللی شامل بانوان، طلاب و روشندلان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۷۴ کشور اعلام آمادگی برای حضور در مسابقات بین‌المللی قرآن را در کشورمان کرده‌اند، افزود: بر این اساس میهن اسلامی‌مان میزبان ۴۰۰ نفر از متسابقین و حافظان وقاریان سراسر جهان خواهد بود.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه بر اساس منویات مقام معظم رهبری درخصوص آموزش افراد برای حفظ قرآن برنامه‌ریزی ۴ ساله‌ای در سازمان اوقاف کشور انجام شد، گفت: در این راستا تلاش شد تا هدف‌گذاری برای تربیت یک میلیون حافظ انجام شود. خوشبختانه پس از گذشت ۴ سال، یک میلیون و ۲۶۰ هزار نفر در سطوح مختلف حفظ کل و موضوعی تربیت شده‌اند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به اینکه فرهنگ‌سازی در راستای حفظ قرآن امری ضروری است، افزود: متأسفانه در این خصوص صدا و سیما فعالیت‌های صورت گرفته را به خوبی منعکس نکرد.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۶ هزار دانشجو در حال تحصیل در دانشگاه علوم قرآنی تحت نظر سازمان اوقاف هستند، ادامه داد: به عنوان مثال فقط در سال تحصیلی ۹۵- ۹۶ دو هزار و ۳۱۸ دانشجو در این دانشگاه ثبت نام کردند که نشان‌دهنده افزایش علاقمندی افراد است.

محمدی با بیان اینکه ۸ هزار و ۷۰۰ بقعه و اماکن متبرکه در سراسر کشور وجود دارد که می تواند از ظرفیت فرهنگی آنها بهره مند شد، تصریح کرد: در این راستا از سال ۱۳۸۹ طرح آرامش بهاری را مصادف با ایام نوروز در جوار دو هزار و ۳۸۴ امامزاده و بقعه متبرکه برگزار کردیم.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور خاطر نشان کرد: در دوره های گذشته مجلس فراکسیون وقف و مساجد تشکیل می‌شد که این مهم هم اکنون در مجلس دهم به ثمر نرسیده است از این رو با اجماع نظر نمایندگان می‌توان زمینه تشکیل فراکسیون مذکور را به منظور افزایش کارایی حوزه وقت ایجاد کرد.

ضرورت هم افزایی سازمان‌ها و تشکل‌های قرآنی/ آمادگی مجلس برای رفع موانع قانونی مرتبط با وقف

در ادامه اعضای کمیسیون فرهنگی و فراکسیون قرآن و عترت مجلس شورای اسلامی موضوعاتی مانند ضرورت هم افزایی سازمان‌ها و تشکل‌های قرآنی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای امور فرهنگی، آمادگی مجلس برای رفع موانع قانونی مرتبط با وقف، ضرورت شفافیت مالی و هزینه‌ها و درآمدهای موقوفات، شناسایی ظرفیت‌های فرهنگی کشور، بهره گیری از روش‌های آموزشی نوین چند رسانه‌ای، نظارت بیشتر بر اجرای برنامه‌های فرهنگی اوقاف در استان‌ها، ساماندهی اراضی و املاک وقفی، ایجاد رشته‌های مرتبط با آموزه‌های قرآنی مانند سبک زندگی و ... را مطرح کردند.