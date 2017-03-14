بعد انتخابات تصمیمات براساس خرد جمعی گرفته شود/دوری ازاختلاف حزبی

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاءالله طالبی بعدازظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه سلیقه‌ها، نظرات و پیشنهادات افراد با یکدیگر متفاوت است اما به هنگام عمل باید تصمیمات بر اساس خرد جمعی گرفته شود.

طالبی تأکید کرد: جناح‌ها از علنی کردن اختلاف‌نظرها و سلیقه‌ها از طریق رسانه‌ها خودداری کنند.

وی بیان کرد: هدف تشکیل جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی ایجاد وحدت بین تمام نیروهای انقلاب است.

دبیر اجرایی شورای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی خراسان شمالی افزود: تمامی نیروهای انقلاب باید زیر یک چتر و فراتر از مسائل جناحی عمل و از اختلافات حزبی دوری کنند.

طالبی با اشاره به سازوکار جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با انتخابات ریاست جمهوری گفت: در حال حاضر پیشنهاد افراد مناسب از کف جامعه به سمت بالا است درصورتی‌که طی سال‌های گذشته عکس آن عمل می‌شده است.

وی اظهار کرد: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی قصد تخریب کاندیداها را ندارد و به تمام طرفداران جریانات سیاسی توصیه می‌کند تا به مسائل مربوط به کاندیدای خود بپردازند.

دبیر اجرایی شورای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی خراسان شمالی بر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تأکید کرد و گفت: مردم با حضور خود در پای صندوق‌های از حقی که نظام به آن‌ها داده است استفاده و در تعیین سرنوشت کشور خود نقش داشته باشند.

طالبی همچنین با اشاره به انتخابات شوراهای شهر و روستا اظهار کرد: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در انتخابات شورای اسلامی شهر با روش اینکه سازمان‌دهی ایجاد کند وارد نمی‌شود درصورتی‌که تمام جریان‌های درون انقلاب که از مردم نشات می‌گیرد متحدانه وارد شوند و جبهه مردمی از آنان حمایت می‌کند.

وی ادامه داد: چنانچه در بین نیروها اختلاف‌نظر پیش آید جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی سکوت خواهد کرد.

دبیر اجرایی شورای جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی خراسان شمالی گفت: تاکنون کمیته‌های رسانه و فضای مجازی، کمیته اقشار و کانون اقشار در استان تشکیل‌شده که شامل ۶ کمیته تخصصی و هفت کانون است.