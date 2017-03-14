به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا صالحی امیری بعدازظهر امروز در جلسه شورای اداری همدان با بیان اینکه مهمترین کار ما اثبات کار آمدی نظام است، بیان کرد: مسیر رسیدن به قله های توسعه، کارآمدی نظام است و در این نگاه کارآمدی متوجه کلیت نظام است.

وی با بیان اینکه مفهوم مدیریت و کار جهادی در بهره وری و مدیریت منابع ، معنی پیدا می کند، افزود: تلاش دولت در دور اول بر «آوار برداری» بوده و در نگاه بلند مدت ارتقای شاخص های اقتصادی است.

صالحی امیری تصریح کرد: آنانکه دولت را در موضوع اقتصاد مقاومتی نقد می کنند طی سالهایی که مقام معظم رهبری سال را به موضوعی نامگذاری می کردند اما برعکس عمل می شد، کجا بودند؟

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی مربوط به یکسال نیست و اکنون در مرحله گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی هستیم که کمتر از ده سال نخواهد بود.

صالحی امیری با یادآوری اینکه هر کسی امروز بر طبل نفاق می کوبد به آرمانهای ملت خیانت می کند افزود: مهمترین نیاز امروز مردم امید، آرامش و نشاط است.

وی با تاکید بر اینکه دولت با همه ظرفیت، توان و به رغم همه مشکلات در خدمت مردم است گفت: با برجام مسیر توسعه کشور فراهم شد. دشمنان پیش از برجام در همه حوزه ها برای ملت ایجاد مانع کرده بودند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن اشاره به اینکه بنای دولت حرکت در مسیر عقلانیت است گفت: اعتدال نه با جزم اندیشی و نه با تحجر و نه با خشونت و نه با اباحه گری و ولنگاری و سکولاریسم رابطه ای ندارد و پایه های اعتدال بر مبانی دینی قرار دارد.

صالحی امیری با تاکید بر اینکه در برجام تلاش شد افکار عمومی جهانیان و دولتها از ایران هراسی پاک شود، افزود: اگر موفقیتی در برجام هست متوجه مقام معظم رهبری، حمایت مردم و آمادگی نیروهای مسلح و تدابیر دولت است.

وی عنوان کرد: ما موفق شدیم در اوپک مدیریت تولید را پس از ۶۰ سال محقق کنیم و همه اعضا کاهش تولید داشته باشند و فقط ایران افزایش تولید داشته باشد. بعد از برجام ۲۴۰ تن کیک زرد خریداری و وارد کشور شده است، برای اولین بار در اراک صاحب تکنولوژی روز دنیا برای غنی سازی خواهیم شد. ما امروز مدیون کسانی هستیم که امنیت برای ملت آورده اند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با یادآوری اینکه دولت با همه توان در حال حل مشکلات معیشتی اقشار مردم است، بیان کرد: ما از مردم به خاطر مشکلات عذرخواهی می کنیم اما این وعده را می دهیم با تمام توان برای حل مشکلات تلاش کنیم.

صالحی امیری افزود: عده ای تلاش نکنند دایره انقلاب و رهبری را تنگ نشان دهند، این چتر و دایره بزرگ است و همه در آن جا می شوند.

وی ادامه داد: دولت و ملت معتقد به آرمانهای امام و رهبری است، عده ای خود را انقلابی و دیگران را غیر انقلابی ننامند. انقلابی آن شخصیتی است که برای کمک به مردم از خود عبور می کند، همه ما انقلابی هستیم.