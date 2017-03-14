حمایت «موگرینی» از تلاش ایران و روسیه برای تثبیت آتش بس در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از حمایت این اتحادیه از تلاش های روسیه و ایران برای تثبیت آتش بس در سوریه خبر داد.

بر اساس این گزارش، موگرینی اعلام کرد: بروکسل از تلاش های ایران و روسیه برای تثبیت آتش بس در سوریه حمایت می کند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست کمیساریای اروپا که روز سه شنبه در استراسبورگ برگزار گردید، افزود که اتحادیه اروپا به کمک مستقیم به مذاکرات ژنو پیرامون سوریه از جمله بررسی مسائل فنی پایان دادن به جنگ در سوریه و تعیین روند انتقالی بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت و بیانیه ژنو ادامه خواهد داد.