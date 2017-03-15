نشست سه جانبه لندن برای حل بحران میان افغانستان و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اطلس، نشست سه جانبه امنیتی افغانستان، پاکستان و انگلستان امروز (چهارشنبه) در لندن برگزار می شود و قرار است در این نشست پیرامون بحران اخیر میان افغانستان و پاکستان گفتگو شود.

در خبری که از سوی دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان منتشر شده، اعلام شده است که «محمد حنیف اتمر» مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان به دعوت دولت انگلستان و برای شرکت در این نشست به لندن سفر کرده است.

در این خبر همچنین آمده است که در این نشست افزون بر حنیف اتمر، «مارک لیل گرنت» مشاور امنیت ملی نخست وزیر انگلستان و «سرتاج عزیز» مشاور امور خارجی نخست وزیر پاکستان نیز شرکت خواهند کرد.