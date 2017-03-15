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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۰۴

بعد از باخت مقابل الریان قطر؛

پرسپولیس یک روز استراحت می‌کند/ سه جلسه تمرین تا پایان سال

پرسپولیس یک روز استراحت می‌کند/ سه جلسه تمرین تا پایان سال

بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تا پایان سال تنها سه جلسه تمرین خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس سه شنبه شب در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا در قطر با نتیجه یک به ۳ از میزبان خود الریان قطر شکست خورد. کاروان سرخپوشان پس از این مسابقه به ایران بازگشت. 

طبق برنامه قرار است شاگردان برانکو امروز چهارشنبه استراحت کنند و دور جدید تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس از روز پنجشنبه پیگیری خواهد شد.

همچنین سرخپوشان روز جمعه نیز دو نوبت تمرین در برنامه دارند و پس از آن تعطیلات نوروزی شاگردان برانکو آغاز خواهد شد و سرخپوشان ۵ روز استراحت در برنامه دارند.

دور جدید تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس از روز سوم فروردین سال ۹۶ آغاز خواهد شد. آخرین تمرین سرخپوشان نیز زیر نظر باقری، پانادیچ و مارکو پیگیری می شود و این در حالی است که برانکو و چوک به کرواسی سفر کرده اند.

کد مطلب 3932979

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