به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس سه شنبه شب در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا در قطر با نتیجه یک به ۳ از میزبان خود الریان قطر شکست خورد. کاروان سرخپوشان پس از این مسابقه به ایران بازگشت.

طبق برنامه قرار است شاگردان برانکو امروز چهارشنبه استراحت کنند و دور جدید تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس از روز پنجشنبه پیگیری خواهد شد.

همچنین سرخپوشان روز جمعه نیز دو نوبت تمرین در برنامه دارند و پس از آن تعطیلات نوروزی شاگردان برانکو آغاز خواهد شد و سرخپوشان ۵ روز استراحت در برنامه دارند.

دور جدید تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس از روز سوم فروردین سال ۹۶ آغاز خواهد شد. آخرین تمرین سرخپوشان نیز زیر نظر باقری، پانادیچ و مارکو پیگیری می شود و این در حالی است که برانکو و چوک به کرواسی سفر کرده اند.