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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۱۰

سرمربی پرسپولیس عازم کرواسی شد

سرمربی پرسپولیس عازم کرواسی شد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بعد از بازی این تیم با الریان قطر در لیگ قهرمانان آسیا راهی کرواسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولس سه شنبه شب در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا در قطر میهمان تیم الریان بود که این مسابقه در نهایت با شکست یک به 3 نماینده ایران خاتمه یافت.

پس از این بازی کاروان تیم پرسپولیس با پرواز بامدادی به تهران بازگشت. این در حالی است که «برانکو ایوانکوویچ» سرمربی و «سرتن چوک» مربی تیم فوتبال پرسپولیس به کرواسی سفر کردند.

قرار است دو تمرین باقی مانده تیم فوتبال پرسپولیس در سال ۹۵ در روزهای پنجشنبه و جمعه زیر نظر کریم باقری، «ایگور پانادیج» و «مارکو استیلینویچ» پیگیری شود.

کد مطلب 3932984

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