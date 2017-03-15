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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۳۶

ترافیک در باندجنوبی آزادراه کرج-قزوین/ جو آرام در همه جاده‌ها

ترافیک در باندجنوبی آزادراه کرج-قزوین/ جو آرام در همه جاده‌ها

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های کشور گفت: هم‌اکنون ترافیک در باند جنوبی آزاد راه کرج-قزوین نیمه‌سنگین است‌.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحمانی گفت: طبق آخرین گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم‌اکنون در محور هراز و محدوده سه راهی کلاو، در باند جنوبی آزادراه کرج – قزوین از ترمینال شهید کلانتری تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه کرج – قزوین از پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی بیان کرد: بر همین اساس در سایر راه‌ها و معابر کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

کد مطلب 3933031

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