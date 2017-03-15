به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحمانی گفت: طبق آخرین گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم‌اکنون در محور هراز و محدوده سه راهی کلاو، در باند جنوبی آزادراه کرج – قزوین از ترمینال شهید کلانتری تا پل فردیس و باند جنوبی آزادراه کرج – قزوین از پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی بیان کرد: بر همین اساس در سایر راه‌ها و معابر کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.