حوادث تلخ چهارشنبه سوری در بوشهر/ ۱۷ نفر آسیب دیدند

دکتر عبدالرحیم دادجودادجو در گفت‌وگو با حبرنگار مهر در مورد حوادث چهارشنبه آخر سال گفت: از ساعت ۱۲ ظهر روز سه‌شنبه تا این لحظه، طبق اطلاعات ستاد هدایت عملیات بحران که وظیفه ساماندهی و گردآوری اطلاعات حوادث ویژه را برعهده دارد، تعداد کل آسیب دیدگان ۱۷ نفر بوده است.

دبیر کارگروه سلامت در حوادث غیرمترقبه و پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی اضافه کرد: از این تعداد هشت مورد توسط اورژانس ۱۱۵ در سطح استان رسیدگی شده و ۹ مورد نیز خود به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان مراجعه کرده‌اند.

رئیس سازمان اورژانس استان بوشهر بیان کرد: از این تعداد ۱۲ نفر به صورت سرپایی درمان شده‌اند و پنج نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند.

وی خاطرنشان کرد: یک نفر از این افراد از بیمارستان شهدای خلیج فارس با سوختگی بالای ۵۰ درصد در اثر انفجار ترقه در دستش حین رانندگی با موتور علاوه بر سوختن عمیق پاها، دست، سرو گردن و زیر شکم، تصادف کرده است، در نهایت ایشان برای درمان به بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه منتقل شده است.

دادجو ادامه داد: دو نفر دیگر مادری ۴۷ ساله و پسری ۱۵ ساله بوده است که مربوط به بخش شبانکاره از توابع شهرستان دشتستان هستند و در اثر انفجار بمب دست ساز در اتاق منزل مسکونی که باعث صدمه جدی به هر دونفر شد و سوختگی درجه ۲ و ۳ و حدودا ۴۰ تا ۵۰ درصد برای این افراد در پی داشته است و به گفته ناظرین قسمت‌هایی از خانه نیز در اثر موج انفجار تخریب شده است. شدت جراحات وارده، این مادر و پسر را برای ادامه روند درمان به بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه راهی کرد.

وی گفت: یک مورد دیگر که همچنان بستری است و در اثر انفجار ترقه دست چپش پاره شده و مشکل اورتوپدی پیدا کرده است، آقایی ۲۴ ساله است که خود به بیمارستان شهید گنجی برازجان مراجعه کرده است و در حال پیگیری درمان است.

دادجو افزود: گزارشی که به تازگی از بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر دریافت کرده‌ایم، مربوط به نوجوانی ۱۷ ساله است که از ناحیه صورت آسیب دیده به گونه ای که نیاز به جراحی فک و صورت پیدا کرده است.

وی، آمار سال گذشته حوادث چهارشنبه سوری در زمان مشابه را ۲۳ نفر اعلام کرد و گفت: در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته‌ایم ولی به نظر می‌آید مصدومین امسال آسیب‌های جدی‌تری داشته‌اند و سوختگی‌های عمیق در نواحی حساس بوده است.

رئیس سازمان اورژانس استان بوشهر به ترافیک و شلوغی معابر شهری به خصوص در ورودی مناطق شهری اشاره کرد و وجود نمایشگاه‌های مختلف در نقاط استان، نزدیک به عید نوروز و مراسم چهارشنبه سوری را عاملی برای کاهش سرعت خدمت‌رسانی اورژانس دانست.

وی اظهار داشت: عمده‌ترین حوادث مربوط به انفجار ترقه و ترکیدن بمب‌های دست‌ساز بوده و نواحی آسیب‌دیده سر و گردن، دست و پا، ناحیه تناسلی، پارگی پلک و صدمه به چشم و گوش بوده است.

دادجو از زحمات همکاران و پرسنل فوریت‌های پزشکی استان تشکر و قدردانی کرد و گفت: روز گذشته علاوه بر پوشش حوادث چهارشنبه سوری تعداد ماموریت‌های تصادفی نیز به دلیل کثرت وسیله نقلیه در معابر افزایش داشته و اینها همه در کنار مواردی انجام شده که شامل بیماران اعصاب و روان و سایر بیماری‌ها نیز بوده است.