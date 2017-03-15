لزوم ارتقای توان مدیریت نیروهای بومی در صنایع نفت و گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روابط عمومی استانداری بوشهر، مصطفی سالاری در نشست هم اندیشی توسعه شهر سیراف با اشاره به تدوین کتاب مربوط به مسائل و مشکلات توسعه شهرها و بخش‌های استان اظهار داشت: این کتاب برای بودجه ریزی سال آینده، بیان مسائل مهم در سفر وزرا، تعریف پروژه‌های مهم استانی مورد استفاده خواهد بود.

وی با بیان اینکه نشست‌های توسعه‌ای سند راهنما و راهبردی در مسیر توسعه استان است، بیان کرد: با توجه به برگزاری انتخابات شوراها و ریاست جمهوری اما این انتخابات خللی در رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم ایجاد نخواهد کرد.

استاندار بوشهر با اشاره به قدمت تاریخی سیراف گفت: با وجود آثار تاریخی سیراف که افتخاری هم برای استان است اما این شهر محدودیت‌ها و مشکلاتی هم دارد که باید حل کنیم.

سالاری با قدردانی از عملکرد شهرداری سیراف بیان داشت: کارها با سرعت و کیفیت خوبی انجام می‌شود و شورا و شهرداری هماهنگی خوبی هم دارند و این همکاری به ما روحیه می‌دهند.

وی بر ضرورت آموزش و تحصیل فرزندان و ایجاد انگیزه و ترغیب دانش آموزان به درس خواندن تاکید کرد و گفت: باید درس خواندن و فرهنگ درس خواندن را در جامعه تقویت کنیم.

استاندار بوشهر با بیان اینکه تجهیز و ساماندهی درمانگاه سیراف انجام می‌شود، گفت: ارتقا توان مدیریت نیروهای بومی در صنایع نفت و گاز ضروری است البته باید به کیفیت نیروهای بومی مشغول به کار توجه بیشتری شود.

سالاری در مورد درخواست اهالی سیراف برای بخش شدن این شهر گفت: نظر مسوولان مربوطه به این موضوع مثبت است و اکنون این طرح در سازمان برنامه و بودجه است و مشکل خاصی هم وجود ندارد و نیت دولت، تبدیل سیراف به بخش است.

وی در ارتباط با تاسیس موسسه برای آموزش متقاضیان کار در سیراف گفت: در صورت تاسیس موسسه با کیفیت از ان حمایت خواهیم کرد.

استاندار بوشهر افزود: تجهیزات و نیازمندی های کتابخانه ساخته شده در سیراف هرچه سریعتر تامین شود و دلیلی ندارد یک کتابخانه ساخته شده معطل میز و صندلی باشد.