اعضای کادر فنی تیم ملی والیبال ایران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران در سال ۲۰۱۷ در چهار رویداد لیگ جهانی، قهرمانان قاره ها، قهرمانی آسیا و انتخابی جهان شرکت می کند.

اردوی انتخابی این تیم از ۱۹ فروردین ماه با حضور ۱۴ بازیکن برای تست آغاز می شود تمرینات آماده سازی نیز از ۲۷ فروردین با شرکت ۱۷ بازیکن به صورت رسمی شروع می شود.

اسامی کادر فنی تیم ملی والیبال ایران به قرار زیر است:

سرپرست: امیر خوش خبر

سرمربی: ایگور کولاکوویچ

مربی: پیمان اکبری

کمک مربی: دراگان کوبیلسکی

بدنساز: دانیل میسیچ

پزشک: دکتر سیامک افروزی

مدیر رسانه ای: حمید احمدی نیا

آنالیزور: نوید مشجری

ماساژور: علیرضا پیشیاره

بر اساس سیاست های کلان فدراسیون و برنامه ریزی های انجام شده چند مربی ایرانی دیگر در اردوهای تیم ملی به عنوان مربیان حاضر در اردو، به کادر فنی در برگزاری تمرینات کمک خواهند کرد.

برنامه چهار رویداد پیش روی تیم ملی والیبال مردان به شرح زیر است:

۱- لیگ جهانی والیبال: دور مقدماتی لیگ جهانی سال ۲۰۱۷ از ۱۲ تا ۲۹ خردادماه با حضور ۱۲ تیم در سطح یک این رقابت ها برگزار می شود. مرحله نهایی لیگ جهانی نیز ۱۳ تا ۱۸ تیرماه در برزیل برگزار می شود.

۲- قهرمانی مردان آسیا: نوزدهیمن دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۱۷، از دوم تا دهم مردادماه در شهر «سورابایا» کشور اندونزی پیگیری می شود.

۳- انتخابی مردان جهان: مرحله نهایی مسابقات انتخابی مردان جهان در قاره آسیا در دو کشور ایران و استرالیا پیگیری می شود که رقابت های تهران از ۱۹ تا ۲۳ مردادماه سال ۹۶ برگزار می شود.

۴- قهرمانان قاره ها: مسابقات والیبال قهرمانان مردان قاره ها از ۲۱ تا ۲۶ شهریورماه به میزبانی ژاپن برگزار می شود.