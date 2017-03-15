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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۰۵

رئیس شورای اروپا:

درهای اتحادیه اروپا پس از برگزیت به روی انگلستان باز خواهد بود

درهای اتحادیه اروپا پس از برگزیت به روی انگلستان باز خواهد بود

رئیس شورای اروپا اعلام کرد: حتی پس از برگزیت درهای اتحادیه اروپا همچنان به روی کشور انگلستان باز خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا گفت: حتی اگر برگزیت انجام شود، درهای اتحادیه اروپا همیشه به روی کشور انگلستان باز خواهد ماند.

وی در ادامه با یادآوری این مطلب که جدائی بریتانیا به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا برایمان سخت خواهد بود، افزود: تمام توان خود را به کار خواهم بست تا اتحادیه اروپا و انگلستان در آینده دوستان نزدیکی باقی بمانند.

لازم به ذکر است که کشور انگلستان قرار است با به اجرا گذاشتن بند ۵۰ توافق لیسبون تا اواخر ماه مارس، روند خروج این کشور از اتحادیه اروپا را آغاز کند.

کد مطلب 3933365

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