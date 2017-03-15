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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۳۰

در بازار آزاد تهران؛

سکه طرح قدیم ۱۰ هزار تومان گران شد/ نرخ دلار به ۳۷۷۲ تومان رسید

سکه طرح قدیم ۱۰ هزار تومان گران شد/ نرخ دلار به ۳۷۷۲ تومان رسید

در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت سکه طرح قدیم با ده هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۱۹۳ هزار تومان رسید، همچنین نرخ دلار آمریکا نیز ۳۷۷۲ تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۱۳۰۰ تومان کاهش به یک میلیون و ۱۸۶ هزار و ۷۰۰ تومان رسید؛ همچنین سکه طرح قدیم نیز با ده هزار تومان افزایش به نرخ یک میلیون و ۱۹۳ هزار تومان معامله شد.

در عین حال قیمت هر نیم سکه ۷۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۳۸۳ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۴۹ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۳ دلار و ۳۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۱۲ هزار و ۸۲۴ تومان است.

هر دلار آمریکا ۳۷۷۲ تومان، یورو ۴۱۲۷ تومان، پوند ۴۸۰۲ تومان و درهم امارات ۱۰۶۰ تومان است. نرخ لیر ترکیه هم ۱۰۷۷ تومان است.

کد مطلب 3933423

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    نظرات

    • اقتصاد پویا IR ۰۴:۱۱ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سلام به سایت وزین مهر / هر گرم طلای 22 عیار برای ساخت سکه 138 هزار تومان است که نیم سکه با وزن 4 گرم قیمت تمام شدش 550 هزار تومان میشود پس چرا 700 هزار * مگه 5 گرمه وزن نیم ممنون میشم اگه رسیدگی کنید

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