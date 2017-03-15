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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۰۳

هویت جسد برادر ناتنی رهبر کره شمالی احراز شد

هویت جسد برادر ناتنی رهبر کره شمالی احراز شد

معاون نخست وزیر مالزی از مشخص شدن هویت جسد برادر ناتنی رهبر کره شمالی با استفاده از نمونه «دی ان ای» یکی از فرزندانش، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «احمد زاهد حمیدی» معاون نخست وزیر مالزی گفت: کارشناسان پزشکی قانونی مالزی هویت جسد «کیم جونگ نام» برادر ناتنی «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی را با استفاده از نمونه «دی ان ای» یکی از فرزندانش مشخص کردند.

لازم به ذکر است که کیم جونگ نام برادر بزرگتر و ناتنی کیم جونگ اون رهبر کنونی کره شمالی، در ۱۳ فوریه (۲۲ بهمن) در فرودگاه کوالالامپور، پایتخت مالزی با ماده ای سمی به قتل رسید.

این در حالی است که هویت شخص مقتول به عنوان کیم جونگ نام، برادر ناتنی رهبر کره شمالی هنوز به تایید مقامات پیونگ یانگ نرسیده است.

کد مطلب 3933437

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