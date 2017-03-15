استفاده از نیروهای توانمند برای صیانت از آرای مردم مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح ستاد انتخابات مرکز استان، اظهار کرد: برگزاری انتخابات هفتم اسفند سال ۹۴، تجربه موفقی است و افراد باتجربه ای در برگزاری این انتخابات حضور داشتند.

وی با بیان اینکه نیروهای دست اندرکار انتخابات در حوزه آموزش، قانون انتخابات، به کارگیری سامانه و ... توانمند هستند، افزود: انتخابات حق الناس است و به کارگیری نیروهای توانمند، در صیانت از آرای مردم نقش بسزایی دارد.

معاون سیاسی استاندار مازندران گفت: نامزدهای انتخابات، موضوع پیش ثبت نام را که از ۲۴ اسفندماه شروع شده مورد توجه قرار دهند و همچنین دریافت عدم سوء پیشینه را هم به روزهای آخر ثبت نام موکول نکنند.

این مسئول با بیان اینکه برگزارکنندگان انتخابات، رسالت عظیمی بر عهده دارند، تصریح کرد: در انتخابات اسفند ۹۴ رضایت عامه مردم جلب شد و مردم رضایت حداکثری از برگزاری انتخابات داشتند.

یونسی با اشاره به اینکه در انتخابات سال گذشته هیچ تغییری پس از بازشماری آرا در نتیجه انتخابات به وجود نیامد، گفت: حتی رضایت مندی نامزدهای معترض هم جلب شد.

فرماندار ساری در این نشست اظهار کرد: برنامه های ستاد انتخابات مرکز استان همزمان با روزشمار و تاریخ های اعلام شده از سوی وزارت کشور در حال اجرا است.

احمد حسین زادگان افزود: در برگزاری انتخابات، ملزم به اجرای قانون هستیم و چیزی فراتر از قانون وجود ندارد.

وی با بیان اینکه به فرموده امام راحل «میزان رای ملت است» و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر حق الناس بودن آرای مردم، دو منشور ما در برگزاری انتخابات است، گفت: شهرستان ساری از آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها برخوردار است.