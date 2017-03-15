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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۲۳

در اعتراض به جنایتهای سعودی علیه انقلابیون صورت گرفت؛

تجمع معارضان خارج‌نشین بحرینی مقابل سفارت ریاض در برلین + تصاویر

تجمع معارضان خارج‌نشین بحرینی مقابل سفارت ریاض در برلین + تصاویر

معارضان خارج‌نشین بحرینی در اعتراض به جنایتهای سعودیها علیه مردم این کشور و همچنین تلاش آل خلیفه برای محاکمه شیخ عیسی قاسم، در مقابل ریاض در برلین تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معارضان خارج نشین بحرینی در مقابل سفارت عربستان سعودی در آلمان، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این تجمع در اعتراض به ورود متجاوزانه نظامیان سعودی، در مقابل سفارت این رژیم در آلمان برگزار شد.

کد مطلب 3933490

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