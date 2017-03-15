به گزارش خبرگزاری مهر، معارضان خارج نشین بحرینی در مقابل سفارت عربستان سعودی در آلمان، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این تجمع در اعتراض به ورود متجاوزانه نظامیان سعودی، در مقابل سفارت این رژیم در آلمان برگزار شد.
معارضان خارجنشین بحرینی در اعتراض به جنایتهای سعودیها علیه مردم این کشور و همچنین تلاش آل خلیفه برای محاکمه شیخ عیسی قاسم، در مقابل ریاض در برلین تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، معارضان خارج نشین بحرینی در مقابل سفارت عربستان سعودی در آلمان، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این تجمع در اعتراض به ورود متجاوزانه نظامیان سعودی، در مقابل سفارت این رژیم در آلمان برگزار شد.
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