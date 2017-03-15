به گزارش خبرگزاری مهر، معارضان خارج نشین بحرینی در مقابل سفارت عربستان سعودی در آلمان، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این تجمع در اعتراض به ورود متجاوزانه نظامیان سعودی، در مقابل سفارت این رژیم در آلمان برگزار شد.