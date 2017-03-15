اجرای طرح آرامش بهاری در ۲۵ زیارتگاه استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن شهیدی روز چهارشنبه در نشست خبری این طرح در محل این اداره کل بیان کرد: ۳۰ مبلغ روحانی در چارچوب اجرای این طرح به بقاع متبرکه و زیارتگاه های استان اعزام می شوند که ۲۰ نفر از این تعداد بومی و ۱۰ نفر از حوزه های علمیه قم اعزام شده اند.

وی با اشاره به اینکه این طرح برای ششمین سال متوالی در استان برگزار می شود، ادامه داد: مدت زمان اجرای طرح آرامش بهاری از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین ۹۶ است.

وی اجرای آیین تحویل سال، پاسخگویی به سوالات شرعی، برپایی خیمه های معرفت، اجرای مسابقه و اقامه نماز جماعت را از برنامه های جنبی طرح آرامش بهاری عنوان کرد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه ایلام گفت: با تجهیز زائرسراها پیش بینی می کنیم امسال روزانه شاهد اسکان یک هزار زائر در این بقاع متبرکه و زیارتگاه ها باشیم.

استان ایلام دارای بیش از ۶۰ بقعه متبرکه است.