شهدا یاوران امام حسین در این عرصه هستند/تاکید بر حمایت از رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز مراسم تجلیل از والدین، همسران و فرزندان شهدای مدافع حرم در حوزه علمیه امام جعفر صادق(ع) شهرستان پاکدشت برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین حسن لزومی امام جمعه شهرستان پاکدشت در مراسم تجلیل از خانواده های معزز شهدا علی الخصوص مادران شهدا گفت: پسران، پدران و برادرانتان در لبیک به «هل من ناصر ینصرنی» امام حسین(ع) به سوریه شتافتند.

امام جمعه شهرستان افزود: شهدا یاوران امام حسین(ع) به نبرد با دشمنان ولایت رفتند، در صحنه عاشورا زینب(س) تنها ماند تا از یتیمان و زنان دفاع کند.

وی افزود: شهدا رفتند تا دشمنان تا حضرت زینب(س) دیگر در میان نامحرمان تنها نماند، آنها وجود ولایت را به خوبی درک کردند و مسیر را به درستی تشخیص دادند.

حجت الاسلام لزومی ادامه داد: شهدا در لبیک به رهبری به جبهه نبرد حق علیه باطل رفتند و رهبری خط قرمز آنها است.

این مقام مسئول در پاکدشت افزود: حمایت از رهبری مسیر حرکت شهدا است و ما باید به درستی در این مسیر حرکت کنیم.

لزومی گفت: رهبر معظم انقلاب تنها کسی است که به درستی در مسیر ولایت قدم بر میدارد اگر خود را مسلمان و دلداده رهبری می دانیم باید همچون شهدا در مسیر حمایت از رهبری گام برداریم، نه جلو بزنیم و نه عقب بمانیم بلکه در کنار رهبری و با گامهای استوار حرکت کنیم.