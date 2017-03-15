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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۹:۵۵

بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا - اردن

تیم بسکتبال شیمیدر به مرحله نیمه نهایی صعود کرد

تیم بسکتبال شیمیدر به مرحله نیمه نهایی صعود کرد

تیم بسکتبال شیمیدر در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات باشگاههای غرب آسیا نماینده فلسطین را شکست داد و به عنوان اولین تیم به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی هفدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا  که در اردن جریان دارد، شامگاه امروز چهارشنبه تیم شیمیدر به مصاف رام الله فلسطین رفت و موفق به کسب برتری ۹۲ بر ۸۰ مقابل این تیم شد.

شاگردان مصطفی هاشمی در تیم شیمیدر که در مرحله مقدماتی به ترتیب تیم های المینای عراق و ساجدس لبنان را شکست داده بودند، با کسب این برتری راهی مرحله نیمه نهایی مسابقات شدند.

آنها در این مرحله باید با برنده دیدار دو تیم پتروشیمی و المینا رقابت کنند. این دیدار در حال جریان است.

هفدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا که از یکشنبه در امان اردن آغاز شد جمعه با تعیین تیم های برتر به پایان می رسد. سه تیم از سه کشور در پایان این رقابتها صاحب سهمیه آسیا می شوند.

کد مطلب 3933830
زینب حاجی حسینی

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