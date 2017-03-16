به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه افق، ویژه برنامه تحویل سال نو شبکه افق با حال و هوایی خاص و از منطقه‌ای کمتر دیده شده در شبکه‌های مختلف سیما روی آنتن می‌رود.

این ویژه برنامه که «ایران شهر» نام دارد از قلعه ناصری یکی از بناهای تاریخی ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان و به صورت زنده پخش می‌شود و مجریان این برنامه اقبال واحدی، حسین مولایی و پیام ابراهیم‌پور هستند.

این قلعه که به «قلعه ایرانشهر» نیز معروف است، از ابنیه دوران قاجار به شمار می‌رود و ساخت آن به دستور ناصرالدین شاه و به همت استاد حسین معمارباشی کرمانی صورت گرفته به همین دلیل به قلعه ناصری معروف شده است.

استفاده از لوکیشن طبیعی منطقه و شبیه‌سازی یک روستای محلی که گویای اقلیم سیستان است همراه با حضور گسترده مردمی از جمله ویژگی‌های این برنامه خواهد بود.

یکی از مقولاتی که در این برنامه به آن اشاره می‌شود، محرومیت‌زدایی از خطه سیستان است. طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نهادهای همچون سپاه پاسداران، بسیج، جهاد سازندگی، کمیته امداد و هلال احمر سعی کرده‌اند با اعزام نیروی انسانی و امکانات مهندسی و پزشکی، نقشی در زدودن چهره محرومیت‌های مختلف عمرانی، اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی از این استان ایفا کنند.

در برنامه «ایران شهر» سعی می‌شود در قالب‌های گوناگون همچون گفتگو، نمایش تصاویر مستند و بیان خاطراتی از فعالیت گروه‌های سازندگی و جهادی، به این مساله پرداخته شود.

در میان برنامه هم آیتم‌هایی به صورت زنده شامل اجرای موسیقی سنتی سیستان توسط سه گروه نوازنده محلی، شعرخوانی دو نفر از شاعران بومی استان، نمایش‌های سنتی همچون شمشیربازی و چوب‌بازی، نقالی و روایت‌خوانی و تقدیر و تشکر از خانواده معظم شهدا، فرهیختگان، نخبگان و چهره‌های فرهنگی استان سیستان و بلوچستان روی آنتن می‌روند.

برقراری ارتباط مستقیم با حرم مطهر رضوی و بارگاه نورانی امام حسین(ع)، در لحظات قبل و بعد از تحویل سال از دیگر بخش‌های برنامه «ایران شهر» خواهد بود.

تهیه‌کنندگی این برنامه بر عهده پیام ابراهیم‌پور است و از ساعت ۱۰ روز دوشنبه ۳۰ اسفندماه روی آنتن می‌رود و تا ساعت ۱۵ ادامه خواهد داشت.