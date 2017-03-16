عربستان افزایش تولید نفت را از سر گرفت/تولیدبه ۱۰میلیون بشکه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، بنابر گزارش اوپک در روز سه شنبه، این نظام پادشاهی تولید خود را تا ۲۶۳.۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش داده است و ۱۰.۰۱۱ میلیون بشکه استخراج کرده است.

بنابر برخی گمانه‌زنی‌ها، صبر عربستان از عدم همکاری بعضی از تولیدکنندگان برای کاهش تولید به سر آمده است و این مسئله باعث کاهش قیمت های نفت بوده است.

وزیر انرژی عربستان سعودی گفت:علیرغم افزایش تولید کشورش، حجم نفت خامی که به بازارها عرضه شده است تا ۹۰.۰۰۰ بشکه در روز کاهش داشته است و مازاد آن به مخازن ذخیره منتقل شده است.



اطلاعات منتشر شده از تولید نفت عربستان نشان می دهد که با وجود افزایش تولید این کشور در ماه گذشته، پایبندی عربستان به توافق اوپک که در اواخر نوامبر صورت گرفته است همچنان بالا و بیشتر از حدی است که توافق کرده است.

بنابر بیانیه این وزارت، نظام پادشاهی مصمم است تا بازار جهانی نفت را با ثبات نماید. با این وجود هفته گذشته خالد الفالح وزیر انرژی عربستان اعلام کرد این کشور قطعا بار مسئولیت دیگران را به دوش نخواهد گرفت.

روسیه، عراق و امارات متحده عربی هنوز به تعهدات خود برای کاهش تولید عمل نکرده اند.



هلیما کرافت، رئیس استراتژیک مواد اولیه در بازار سرمایه آر بی سی گفت بار دیگر سعودی ها چهره عبوس خودشان را نشان می دهند همانطور که قبل از نشست اوپک بودند و تلاش دارند تا کشورهایی که تولید خود را کاهش نداده اند را با خودشان همراه کنند.



نفت در روز سه شنبه به کمترین قیمت از زمان توافق عرضه اوپک رسید و بعد از این گزارش با ۱.۳۱ دلار سقوط تا ۴۷.۰۹ دلار به ازای هر بشکه در نیویورک معامله شد.

به دنبال اطلاعات صنعت ایالات متحده آمریکا که نشان از کاهش ذخائر نفت خام داشت قیمت ها در روز چهارشنبه تا ۲.۴ درصد افزایش داشت و ۴۸.۸۷ دلار به ازای هر بشکه معامله شد و همچنین در هونگ کونگ در ساعت ۱۲:۰۸ بعد از ظهر ۴۸.۶۳ دلار معامله شد.



بیست و چهار تولید کننده نفت به رهبری اعضاء سازمان کشورهای صادر کننده نفت و روسیه توافق کردند تا تولید خود را برای خلاصی از مازاد موجود در بازار کاهش دهند.

عرضه بیش از حد باعث فشار به قیمت ها و ضربه به وضعیت اقتصادی شده بود. نفت خام در هفته گذشته برای اولین بار از زمان دسامبر تا پایین ۵۰ دلار رسید.

افزایش ذخایر نفت و تولید نفت ایالات متحده آمریکا نشان داد که تأثیر کاهش های مزبور سرعت کافی را نداشته است.