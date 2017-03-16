  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۱۲

در محور کنگاور - نهاوند

حادثه رانندگی دو کشته و مجروح برجای گذاشت

حادثه رانندگی دو کشته و مجروح برجای گذاشت

کرمانشاه- رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: تصادف رانندگی در محور کنگاور- نهاوند یک کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

 سرهنگ فضل الله شیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شب گذشته به علت برخورد رخ به رخ سواری پراید با یک دستگاه پژو در محور فرعی کنگاور- نهاوند راننده پراید در دم جان باخت و یک نفر سرنشین سواری پژو نیز مجروح شد. 

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: ین حادثه در محور فرعی دو طرفه و غیر مجزای سه راهی کنگاور به نهاوند و در پیچ های گردنه آران روی داد.

وی بیان کرد: علیرغم ممنوعیت سبقت در محل، راننده پراید متاثر از عجله و شتاب اقدام به سبقت غیر مجاز کرده و به صورت رخ به رخ با سواری پژو برخورد کرده است.

سرهنگ شیری با توجه به شروع سفرهای نوروزی هشدار داد: در سفرهای نوروزی تصادفات معمولاً به صورت خانوادگی روی می دهند.

 وی گفت: ایمنی و رعایت مقررات رانندگی باید مهمترین  بخش سفر نوروزی خانواده ها باشد و لازم است برای آن برنامه قبل، حین و بعد از سفر داشته باشند تا بتوانند به موقع استراحت کنند، عجله و شتاب نداشته باشند، وجانب احتیاط و ایمنی را از همه لحاظ رعایت کنند.    

کد مطلب 3934030

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها