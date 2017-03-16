حادثه رانندگی دو کشته و مجروح برجای گذاشت

سرهنگ فضل الله شیری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شب گذشته به علت برخورد رخ به رخ سواری پراید با یک دستگاه پژو در محور فرعی کنگاور- نهاوند راننده پراید در دم جان باخت و یک نفر سرنشین سواری پژو نیز مجروح شد.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: ین حادثه در محور فرعی دو طرفه و غیر مجزای سه راهی کنگاور به نهاوند و در پیچ های گردنه آران روی داد.

وی بیان کرد: علیرغم ممنوعیت سبقت در محل، راننده پراید متاثر از عجله و شتاب اقدام به سبقت غیر مجاز کرده و به صورت رخ به رخ با سواری پژو برخورد کرده است.

سرهنگ شیری با توجه به شروع سفرهای نوروزی هشدار داد: در سفرهای نوروزی تصادفات معمولاً به صورت خانوادگی روی می دهند.

وی گفت: ایمنی و رعایت مقررات رانندگی باید مهمترین بخش سفر نوروزی خانواده ها باشد و لازم است برای آن برنامه قبل، حین و بعد از سفر داشته باشند تا بتوانند به موقع استراحت کنند، عجله و شتاب نداشته باشند، وجانب احتیاط و ایمنی را از همه لحاظ رعایت کنند.