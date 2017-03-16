به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده در خصوص ارزیابی اش از عملکرد استقلال در لیگ برتر گفت: عملکرد استقلال در نیم فصل دوم قابل مقایسه با نیم فصل اول نیست. بازیکنان استقلال جسور بودند مردانه جنگیدند. جوانان بی ادعای این تیم بخصوص مقابل تیم های کشورهای عربی خیلی خوب بازی کردند.

وی درباره چالش هایی که در طول فصل با علیرضا منصوریان داشت تصریح کرد: منصوریان هنوز مثل پسرم است. همین دیروز با او صحبت کردم که می خواست به تعطیلات برود. ما دائم با هم در ارتباط هستیم. رابطه ما پدر و پسری است و نمی توانم از او چشم بردارم! نه فقط با منصوریان که با قلعه نویی و مظلومی هم همینطور هستم.

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال درباره صحبتهای سیدرضا افتخاری مدیرعامل فعلی استقلال مبنی بر اینکه سند این باشگاه وجود ندارد، یادآور شد: باید دید این سند چه زمانی و به چه کسی تحویل داده شده است. من هم این سند را ندیده ام. بعید می دانم این سندها را به باشگاه ها داده باشند و احتمالا در فدراسیون باشد.

فتح الله زاده که با رادیو تهران صحبت می کرد، خاطرنشان کرد: چون وزارت ورزش آن موقع بودجه ورزش را پرداخت می کرده است، دو باشگاه استقلال و پرسپولیس می توانند به ثبت اسناد نامه بزنند و بگویند اسنادمان مفقود شده تا سند المثنی صادر شود.

وی درباره اینکه آیا زمان مدیرعاملی خودش پیگیر این مسئله بوده است یا خیر، گفت: بله ولی به من گفتند چون آقای دادکان (رئیس وقت فدراسیون فوتبال) ساختمان دو باشگاه را گرفته، اسناد را به ما نداده است و خودشان آنرا نگه داشته اند تا باشگاه ها آنرا نفروشند و از بین نبرند!

مدیرعامل پیشن باشگاه استقلال درباره اینکه در سال ۹۵ حتی موضوع بازگشتش به استقلال به صورت جدی مطرح شد، یادآور شد: همیشه گفته ام یک استقلالی هستم. بیرون از تیم باشم تیم را تشویق می کنم و داخل تیم هم باشم امورات را جلو می برم. مهم برای من موفقیت استقلال است. حالا جالب است از آن روزی که بحث بازگشت بنده به استقلال مطرح شد، این تیم شروع کرد به بردن. ان شاءالله که با این روند استقلال قهرمان آسیا شود.

فتح الله زاده در بخش دیگری از صحبتهایش در خصوص صحبتهای بهرام افشارزاده مدیرعامل سابق استقلال که گفته بود تمام بدهی های زمان من مربوط به دوران علی فتح الله زاده بوده است،تاکید کرد: بعید می دانم ایشان گفته باشد تمام بدهی ها مربوط به من بوده. حتی آقای واعظ آشتیانی هم در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که او هم در باشگاه استقلال بدهی بر جای گذاشته بود. مگر می شود یک نفر این همه بدهی بر جای بگذارد؟ مهم این است که مدیرعامل بعدی چقدر از بدهی من را داده است.

وی در پاسخ به این سئوال که افشارزاده چه میزان از بدهی های گذشته را پرداخت کرده است؟ گفت: هیچی! بلکه به بدهی ها هم اضافه شده است. هرکسی می تواند هر حرفی بزند ولی اسناد می گوید به بدهی ها اضافه شده است. افشارزاده هم که بدهی ها را اضافه کرده، برای خودش خرج نکرده بلکه برای باشگاه هزینه کرده است. طبیعت باشگاه این است که بدهی بر جای می ماند و دخل و خرج نمی خواند!

فتح الله زاده همچنین در خصوص اینکه آیا اگر یک روز به استقلال بازگردد مجتبی جباری را به این تیم باز می گرداند، گفت: اگر جباری تابع شرایط استقلال باشد او را بر می گردانم. با جباری مشکلی ندارم. بازیکنی خوب باشد دنبالش می روم و کاری به مسائل شخصی ندارم.