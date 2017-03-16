ترافیک نیمه سنگین در محورهای استان کرمانشاه

سرهنگ فضل الله شیری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت راه های استان از ترافیک نیمه سنگین در محورهای سرپل ذهاب- کرمانشاه، اسلام آبادغرب- کرمانشاه و اسلام آبادغرب تا گردنه شاهبداغ خبر داد.

وی افزود: در محورهای فوق ترافیک نیمه سنگین اما روان است همچنین به علت بارش باران، لغزندگی جاده ها گزارش شده که احتیاط بیشتر رانندگان را می طلبد.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه تصریح کرد: در سایر مناطق استان نیز هوا ابری، مستعد بارش باران و ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

وی تاکید کرد: به رانندگان محترم توصیه می شود با صبر و شکیبایی رانندگی کنند و ضمن رعایت سرعت مجاز و فاصله طولی مناسب، از سبقت غیرمجاز بپرهیزند.

تجاوز به چپ راننده پراید یک کشته و یک مجروح برجای گذاشت

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه هم چنین از مصدومیت یک تن و فوت یک تن دیگر در حادثه رانندگی در استان کرمانشاه خبر داد و تصریح کرد: شب گذشته به علت برخورد رخ به رخ سواری پراید با یک دستگاه پژو در محور فرعی کنگاور- نهاوند راننده پراید در دم جان باخت و یک نفر سرنشین سواری پژو نیز مجروح شد.

وی افزود: این حادثه در محور فرعی دو طرفه و غیر مجزای سه راهی کنگاور به نهاوند و در پیچ های گردنه آران روی داده که علیرغم ممنوعیت سبقت در محل، راننده پراید متاثر از عجله و شتاب اقدام به سبقت غیر مجاز کرده و به صورت رخ به رخ با سواری پژو برخورد کرده است.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه تاکید کرد: با توجه به شروع سفرهای نوروزی هشدار داد: در سفرهای نوروزی تصادفات معمولاً به صورت خانوادگی روی می دهند لذا ایمنی و رعایت مقررات رانندگی باید مهمترین بخش سفر نوروزی خانواده ها باشد و لازم است برای آن برنامه قبل، حین و بعد از سفر داشته باشند تا بتوانند به موقع استراحت کنند، عجله و شتاب نداشته باشند، و جانب احتیاط و ایمنی را از همه لحاظ رعایت کنند.